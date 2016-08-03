Gülümse Yeter yeni bölümde Sarp, Gül'e açıldı!

Gülümse Yeter'in ikinci bölümünde; Yasemin’in Sarp’ın yıllardır aşık olduğu Gül’ün kardeşi çıkması işleri arap saçına çevirirken, Sarp bütün bu kargaşanın içinde Gül’e açılmayı kafasına koyup onu yemeğe çıkartıyor. Öte yandan, Yasemin’in ‘’eski’’ kocası Cem, Sarp ve Yasemin’in tanışıklığından habersiz bir biçimde Sarp’a iş teklif ediyor! Bütün bunlar yaşanırken beş parasız kalan Özdemir’ler paçayı kurtarma çalışmaları yapmaya başlıyorlar. Lütfü’nün fikriyle Amerika’ya kaçma planları yapan aile en fazla havaalanına kadar ilerleyebiliyor. Yasemin ve annesi alıştıkları hayatı arayıp bocalarlarken, evin büyük kızı Gül kendini işine vererek olaylardan uzak duruyor. Gül ve Kemal arasında da ast-üst ilişkisinin yanı sıra, başka duygular da işin içine karışmaya başlıyor. İki arada kalan Hasan Efendi ise, rahmetli patronu Şevki Bey’in emanetine sahip çıkmaya çalışıyor.

Gülümse Yeter 4. bölüm fragmanı

Gülümse Yeter 3. Bölümü geniş özeti

Özdemir'ler Cihan'ların evine taşındı. Bunun üzerine iki aile arasında bol atışmalı dakikalar aynı zamanda aşk dolu anlarda sahne alacak gibi gözüküyor. Yasemin ablası Gül ile Kemal'in yakınlaşmasını görüyor. Bu durum üzerine Yasemin'in kafası bir hayli karışıyor. Öte yandan Sarp'ın ablasına olan saf duygularını kendi çıkarları için kullanarak ona bir telefon aldırıyor. Sarp Gül için hala büyük umut beslemeye devam ediyor. Hasan'dan Lütfü Amerika'ya gitmek için bilet almasını istemesi üzerine iki aileninde birbirine girmesine sebep olur.