Turkcell’den meydanlarda fiber hızında ücretsiz WiFi

Turkcell, 15 Temmuz gecesinden bu yana her gün meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak büyük bir mücadelenin kahramanı olan Türkiye halkına teknoloji desteği sağlamaya devam ediyor. Daha ilk andan itibaren iletişimin kesilmemesi amacıyla gerekli önlemleri alan, hatta ek kapasiteleri de kısa sürede devreye alan Turkcell, günlerdir Türkiye’nin birçok şehrindeki meydanlarda ücretsiz wifi kablosuz internet hizmeti sunmaya başladı. Üstelik fiber hızında ücretsiz olarak sağlanan Turkcell WiFi hizmetinden sadece Turkcell’liler değil diğer operatörler aboneleri de yararlanabiliyor.

Türkiye’nin en büyük meydanlarında fiber hızı ücretsiz

Turkcell WiFi ile İstanbul’da Taksim, Saraçhane, Kadıköy Rıhtım, Vatan Caddesi, Bağcılar ve Esenler, Ankara’da Kızılay Meydanı, Konya’da Mevlana Meydanı, Bursa’da Fomara Meydanı, Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı, Gaziantep’te Demokrasi Meydanı, Denizli’de Çınar Meydanı, İzmir’de Konak Meydanı ve Antalya’da Cumhuriyet Meydanında sunulan fiber hızındaki kablosuz internet bağlantısı, kullanıcıların bilgiye erişmesini ve iletişimin kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor. Turkcell’in fiber hızında wifi hizmeti sunduğu ve kullanıcı başına günlük günlük 250 MB internet kullanılabilen meydanlarda sistemin kurulmasından beri geçen 13 günlük sürede 1.600 GB’ın üzerinde data kullanımı gerçekleşti. Turkcell WiFi hizmetinden yararlanmak içinse kablosuz ağı seçtikten sonra telefon numarasını girmek ve telefona gelen SMS ile giriş yapmak yeterli oluyor.

“Acil İletişim Paketi” kararı ile kesintisiz iletişim

Turkcell ayrıca 15 Temmuz itibariyle olağanüstü durumlarda bölgesel olarak tanımlanan “Acil İletişim Paketi”nin kotasını yükselterek tüm müşterilerine ücretsiz konuşma, mesajlaşma ve internet tanımlaması yaptı. Böylece habere ve bilgiye ulaşımda, resmi duyuruları takip etmede, devlet-millet arası iletişimde hiçbir kesinti yaşanmadı. “Acil İletişim Paketi” tanımlaması, yurt dışında bulunan 190 bin müşteriyi de kapsayacak şekilde uygulanırken, OHAL ilan edildikten sonra paketteki internet kotası artırılarak yeni bir tanımlama daha yapıldı. Ayrıca özellikle 15 Temmuz gecesi kesintisiz televizyon yayını yapan Turkcell TV+ platformunu kullananlar için de ücretsiz olarak 4 GB ek internet paketi tanımlaması yapıldı.