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Facebook yeni laboratuvarını tanıttı

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Sosyal medya devi Facebook, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan merkezinde, mühendislerin yeni teknolojik araştırmalar yapabileceği yeni laboratuvarını basına tanıttı.

Associated Press'in haberine göre, internet devi Facebook'un yeni laboratuvarında mühendisler araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışıyor.

Mühendisler, sanal gerçeklik başlıkları, yüksek irtifalı dronelar ve elektron mikroskoplar gibi yüksek teknoloji aygıtlarının bulunduğu laboratuvarda farklı testler yaparak şirketin gelecekte faaliyet göstermek istediği alanlara yönelik araştırma yapıyor.

"Area 404" adı verilen ve bir futbol sahasının üçte biri büyüklüğündeki laboratuvarda, ayrıca, enerji verimliliğine duyarlı veri sunucuları test ediliyor. Laboratuvarda 360 derece görüntü ve resim çekebilen bir video kamera prototipi de bulunuyor.

Facebook Mühendislik ve Altyapı Başkanı Jay Parikhi, laboratuvarla ilgili "Dünyada iletişimi düşündüğünüzde, insanları birbirine bağlamak için farklı türde donanım oluşturmanız gerekiyor. Örneğin, sanal gerçeklik teknolojisini doğru biçimde geliştirmek için lens ve işlemcilerden oluşan bir donanım düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

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