Yeni MHK Başkanı Yusuf Namoğlu oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda değişikliğe gitti. Kuddusi Müftüoğlu'nun istifası kabul edilirken, başkanlık görevine Yusuf Namoğlu getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun sunmuş olduğu istifaları kabul ettiğini açıkladı.
İlerleyen dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun başına Yusuf Namoğlu'nu atadı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun başına Yusuf Namoğlu'nun atanmasını kararlaştırdı. Merkez Hakem Kurulu üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak."
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