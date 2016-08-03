TFF’den ihraç edilen hakemlerin tam listesi

TFF'de devam eden soruşturma kapsamında Tahkim, Disiplin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Temsilciler ve Gözlemciler kurullarından çok sayıda kişinin TFF ile ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Herkesin en çok merak ettiği konu olan 'FETÖ ile bağlantılı olanlar arasında Süper Lig hakemi var mı?' sorusu da cevabını buldu. FETÖ ile bağlantısı olan Süper Lig hakemi yok ancak 1 tane Süper Lig yardımcı hakemi tespit edildi. Onun da ilişiği kesiliyor...

TFF'den yapılan açıklama:

"Federasyonumuz, görülen lüzum üzerine 94 kişinin TFF ile ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen kişiler arasında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemleri, İl Hakem Kurulu üyeleri ile ulusal ve bölgesel gözlemciler yer almaktadır."