Önceleri TRT ekranlarından seyredilen yaz olimpiyatları bu sene hangi kanalda yayınlanacak sorusu da kafaları karıştırıyor. Peki olimpiyatlar hangi kanalda izlenebilecek ve TRT yayın akışı incelemesinde neden karşımıza çıkmıyor. Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en kapsamlı spor etkinliği konumundadır.

Olimpiyat Oyunları TRT'de yayınlanacak.

Olimpiyatların yayıncı kuruluşu belli oldu. Uzun süren görüşmeler sonrası Saran Grup ve TRT anlaşmaya vardı.