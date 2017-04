Monaco Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanalların listesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Öne eleme turu Monaco Fenerbahçe rövanş maçı 3 Ağustos 2016 Çarşamba günü oynanacak. Fransa’ya bağlı özerk bir bölge olan Monaco’da oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe, tur için sahaya çıkacak. Fransız ekibi Monaco son yıllarda yaptığı transferle sık sık gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirmek için her yıl on milyonlarca dolar harcayan Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise bu sene yaşadığı kadro dönüşümü sonrasında iyi bir performans ortaya koyuyor. Fenerbahçe Monaco rövanş maçı Lig TV ekranlarından canlı yayın ile izlenebilecek. Bazı yabancı kanalların da yayınlayacağı bu önemli mücadele şifresiz kanallar üzerinden de izlenebilecektir. Monaco - Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz veren kanalların listesi haberimizde.

Monaco - Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz veren kanalların listesi

Be Sport 1(Belçika)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (Fransa), Canal + Sport (Polonya) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Macaristan), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (İtalya)/ HD, Futbol 1 (Ukrayna), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (Çek Cumhuriyet), İdman Tv, OLL TV Player, Sky Sport 2 (Almanya)/HD, Sport 1 (israil)/HD, Az Tv