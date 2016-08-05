Fenerbahçe'ye müthiş isim

Yeni sezon için yapılanmaya giden kulüpte, son hamle 10 numara bölgesine gelecek. Şimdiye kadar 5 yeni isimle sözleşme imzalayan ve 12 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Younes Belhanda ile son noktayı koymayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Radamel Falcao hamlesi

Fenerbahçe'nin Monaco'yla oynadığı maçın ardından Radamel Falcao'yla görüşen Hasan Çetinkaya, golcü futbolcuya "Seni Fenerbahçe'de görmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, önceki gün Monaco'ya 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hayallerine veda ederken, maçın hemen ardından sürpriz bir transfer görüşmesi gerçekleşti. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet son derece üzgün bir şekilde soyunma odasından çıkarak stat dışındaki otobüse doğru giderken, idari menajer Hasan Çetinkaya'nın kafileden ayrılması dikkat çekti.

Soyunma odalarına yakın bir yerde bir süre tek başına bekleyen Çetinkaya, daha sonra karşıdan Radamel Falcao'nun geldiğini görünce hemen harekete geçti. Falcao ve beraberindeki iki kişinin yanına giden Çetinkaya, Kolombiyalı golcüyü tebrik ettikten sonra konuya girerek "Seni Fenerbahçe'de görmek istiyoruz. Teklif geldiği takdirde bizde oynamayı düşünür müsün?" diye sordu.

Kısa bir şaşkınlık yaşayan Falcao "Bu soru çok ani oldu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şu an evet veya hayır diyemem" karşılığını verdi. Diyaloğun bundan sonrası gürültü nedeniyle net duyulamadı ancak konuşmanın sonunda Çetinkaya "Tamam, sen düşün. Biz zaten kulübünle de temasta olacağız" dedikten sonra Falcao ve yanındakilerle tokalaşarak otobüsün yolunu tuttu.

Fenerbahçe'den İbrahima Balde'ye teklif

Fransa basını, Fenerbahçe'nin Kuban'dan ayrılan İbrahima Balde'ye teklif yaptığını yazdı.

Fransa'nın L'Union gazetesi tarafından Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin son olarak Kuban'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Balde'ye transfer teklifi yaptığı iddia edildi. 1.90'lık Senegalli golcü için Reims, AEK, Paok, Montpellier ve Bastia'nın da devrede olduğu belirtildi.

Ibrahima Balde kimdir?

27 yaşındaki Senegalli golcü 1,90 boyunda. Argentinos takımının altyapısında yetişti. 2008 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Daha sonra 2012 yılında İspanya'da futbol hayatına devam etti. Kuban'a transfer olan Balde geçen 23 maçta 4 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.