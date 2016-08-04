Monaco Fenerbahçe 3-1

Fransa'da oynana maçta temsilcimiz, ilk maçta aldığı 2-1'lik skor avantajını koruyamadı ve karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında devam edecek. Fenerbahçe Monaco rövanş maçı Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu maçı heyecanla bekleniyor. İlk karşılaşmada Fransa’nın etkili takımı Monaco’yu 2-1 yenen Fenerbahçe, elde ettiği avantajlı skoru korumak ve bir üst tura kalmanın hesabını yapıyor. Monaco’ya sahaya çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, bu karşılaşmada taraftar desteğinden mahkum kalacak. Fransa’da, ilk maçta elde ettiği avantajla saha çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, burada da rakibini alt etmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe Monaco rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karlılaşmayı haberimiz içerisinde bulunan Lig TV linki üzerinden izleyebilirsiniz.

MONACO 3-1 FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

İlk yarıda çok kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, dağınık görüntüsü ile dikkat çekti. İlk 18 dakikada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli takım, ilk yarının son bölümlerinde Fernandao ve Emenike ile net poziyonlardan faydalanamayınca soyunma odasına iki farklı mağlubiyetle gitti.

İkinci yarıda Fenerbahçe rüzgarı esmeye başladı. 52. dakikada direğe takılan Emmanuel Emenike, 2 dakika sonra fileleri buldu. Martin Skrtel’in pasında topla buluşan Nijeryalı yıldız, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.

Fenerbahçe bu golle maçı uzatmayı garantilerken, kötü savunma kalede bir gol daha görülmesine sebep oldu. 53. dakikada Valere Germain kafa golüyle Ertuğrul Taşkıran’ı avladı: 3-1. İlerkeyen dakikalarda gol bulamayan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne kötü bir şekilde veda etti. Sarı-lacivertliler 2008-09 sezonunda bu yana Şampyiyonlar Ligi’nde gruplara kalamıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile Monaco arasındaki mücadeleye hakem Artur Dias’ın kararları damga vurdu. Sarı-lacivertliler 2-0 geride iken Fenerbahçe’nin lehine çalınması gereken bir penaltı düdüğünü es geçen Portekizli hakem, ardından gelişen bir pozisyonda da takdirini temsilcimiz aleyhinde kullandı.

Sağ çaprazdan Van Der Wiel’in ortasında Monacolu savunma oyuncusunun elle müdahalesi, tekrar görüntülerinde net bir şekilde göze çarptı. Bu pozisyonun ardından yine Van Der Wiel, ceza sahası içinde düşürüldü. Dias bu pozisyonda da devam diyerek Fenerbahçe aleyhine kararlarıyla adeta saç baş yoldurttu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç hızlı ve baskılı başlayan Monaco, henüz 2. dakikada öne geçiyor... Gol Germain'den... Orta sahada Ozan Tufan'ın kaptırdığı topun ardından, hızlı atağa kalkan ev sahibinde Germain sağ çaprazda Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı ve sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Monaco'nun baskısı devam ediyor... Fransız ekibi hızlı ataklarla Germain'i ceza sahamızda kullanmaya çalışıyor. Dakika 10... İlk 15 dakika itibariyle Monaco, çok daha agresif bir futbol sergiliyor. 17. dakikada Monaco penaltı kazandı... Topun başına geçen Falcao, golü attı, skor 2-0... Sağ kanattan bindiren Dilar, Hasan Ali'yle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Portekizli hakem Artur Dias, penaltı noktasını gösterdi. Falcao, Ertuğrul ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 25. dakikada Fernandao'nun uzaklardan şutu kaleci Subasic'te kaldı. Karşılaşmada ilk yarım saat geride kaldı. Fenerbahçe'nin performansı büyük hayal kırıklığı... Şu ana kadar sahaya futbol adına hiçbir şey koyamadık. 36. Raggi'den seken top ceza sahası dışında Salih'in önünde kaldı. Onun şutunda top Subasic'in üstüne gitti. 37. dakikada Fenerbahçe'de sakatlanan Simon Kjaer'in yerine Mehmet Topal oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Van der Wiel'in getirdiği atakta sağ çaprazdan Salih'in şutunda Subasic topu çeldi. Kornerin ardından Salih, müthiş hareketlerle topu Fernandao'ya bıraktı ancak Brezilyalı'nın müsait pozisyondaki şutu farklı auta gitti. Fernandao'dan çok kötü şut... 42'de savunmamızda büyük açık verdik. Germain'in altıpasa pasında içerideki bomboş Falcao'dan önce Mehmet Topal, top kornere gönderdi. Topal adeta golü önledi. İlk yarı sona erdi.

52'de Emenike'nin şutu adeta direkte patladı. Van der Wiel'in getirdiği topta, Emenike gelişine çaprazdan harika vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü... VE GOL! Fenerbahçe, Emenike'yle farkı bire indirdi. 53. dakikada Neustadter sağdan yerden ortaladı, altıpasta Emenike topu ağlara gönderdi. 58'de hakem Artur Dias'dan skandal bir karar geldi. Sağ kanattan Van der Wiel'in ortasında top, Benjamin Mendy'nin açık olan eline çarptı... Hakem Dias bu net pozisyonda 'Devam' dedi. Hemen ardından Wiel, atağı devam ettirdi ve Mendy'le ikili mücadelesinde yerde kaldı, Portekizli hakem yine oyunu devam ettirdi. Özellikle ele çarpan topun ardından penaltı kararı verilmemesi büyük skandaldı. 65. dakikada Monaco skoru yeniden 3-1'e getirdi. Germain, seken topa penaltı noktası üzerinde güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi.