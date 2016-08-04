Yönetim sivilin savunma askerin işi 

EMİN PAZARCI / ANKARA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısında yapılan değişikliklerle ilgili olarak bazı gazetelerin Ankara Temsilcilerine bilgi verdi. Bu güne kadar 98 ülkede 216 darbe gerçekleştirildiğine işaret eden Işık, “Batı, bu süreçleri yaşamış ve gücün bir merkezde toplanması yerine, gücün dengelenmesi konseptini getirmiş.

Emir-komuta bozulmuyor

Bizim gibi 6 darbe yaşamış bir ülkede, yapılan düzenlemelerle ilgili ‘emir komuta anlayışını bozuyorsunuz’ denilmesi doğru değil. Yönetim sivilin, yurt savunması ise askerin işidir” dedi.

“Bizim yaptığımız da batıdaki düzenlemelerle aynı” diyen Işık, “Her şey mükemmel gidiyordu da 3-5 FETÖ’cü darbe girişiminde bulundu diye siz sistemi bozuyorsunuz, anlayışı doğru değil. Bizim yaptığımız, gücün dağıtılması ve askerin asli işine dönmesidir. MSB, Genelkurmay Başkanlığı’nın tedarik başkanlığı ya da şube müdürlüğü seviyesine düşürülmüştü. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok” ifadelerini kullandı.

'Prensler'i doğuda yok!

“Bakıyoruz, Orduda Paralel Yapı’nın prensleri denilen adamların hiç biri doğuya hiç gitmemiş. Bu yapısal problemde bugün Allah’ın belası FETÖ’dür, yarın bir başkası olur. Kötü asker yoktur, kötü sistem vardır. Yakında ikinci dalga düzenlemeler geliyor. Bunlar, kayırmacılığı tamamen ortadan kaldıracak düzenlemeler olacak.”