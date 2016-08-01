Yıldırım-Bahçeli görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler bizim için çok mbemli. OHAL kararnameleriyle darbe zemini yok edilecek" ifadelerine yer verdi.

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

'TEHLİKE TAMAMEN ORTADAN KALKMADI'

Siyasi partilerimizin özellikle MHP ve CHP Genel Başkanlarının milli irade yanında tereddütsüz tavır almaları ve her türlü destek verecekleri yönündeki beyanları demokrasiye çok büyük katkı sağlamıştır. Bu tehlike tamamen ortadan kalktı şuan için denilemez. Bu süreç biraz zaman alacaktır. OHAL süresince çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerde amaç siyasetin normalleştirilmesi ve darbe tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Biz de bu kararnamelerle ilgili kendilerine bilgi sunduk onlarda bize desteklerini ve görüşlerini sundu. Ülkemizin birliği ve terörle mücadelesinin başarıya ulaşması için önemli bir fırsat oluşturacağını bir kez daha gördük biz MHP Genel Başkanına ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum

Anayasa değişikliği konusunda çalışmalar devam edecektir. AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den birer arkadaş Anayasa çalışmalarına devam edecek.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"OHAL UYGULAMASI İNŞALLAH BAŞARI İLE DEVAM EDECEK"

Sayın Başbakanımız siyasi parti liderleriyle görüşmelerine devam etmektedir. Bugün de MHP ile görüşme gerçekleştirmiştir. Biz de alınan kararlar üzerine görüşlerimizi ilettik. OHAL uygulaması inşallah başarı ile devam edecek. Türkiye her türlü darbe girişiminden en kısa süre içinde kurtulacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz.