Yıldırım-Bahçeli görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım, 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden açıklanan günlük programa göre Yıldırım, saat 15.30'da TBMM'de Bahçeli ile görüşecek.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Yıldırım, saat 14.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek, saat 15.30'da Bahçeli ile Mecliste görüşecek, saat 17.00'de ise Çankaya Köşkü'nde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul edecek.