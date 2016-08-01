Yıldırım - Kılıçdaroğlu görüşmesi

Yıldırım, beraberindeki AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile saat 13.03'te CHP Genel Merkezi'ne geldi.

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Yıldırım'ı makam aracından indiği sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç karşıladı. Yıldırım, parti girişinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından karşılandı. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu, foto muhabirlerine poz verdikten sonra görüşmeye geçildi. Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında baş başa gerçekleşti. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sebebiyle parti genel merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.

- MYK'yı topladı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda, görüşmeye ilişkin MYK üyeleriyle bilgi alış verişinde bulunduğu belirtildi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



BAŞBAKAN: YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ



Başbakan Binali Yıldırım, toplantı çıkışında şu açıklamayı yaptı: "Kendisi bazı düşünccelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Gerek bundan sonraki uygulamalar bakımından, gerekse bugüne kadar yapılanlar açısından dikkate alacağız. Önemli olan OHAL'e sebep olan şartların ortadan kaldırılması. Darbenin yakın bir tehdit olmaktan çıkarılması konusunda kendisinin düşüncelerini görmekten memnuniyet duydum. Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle parti başkanları olarak biraraya gelmiştik. Orada yeni bir Anayasa yapılması, bu çalışmaların siyasi partilerin biraraya gelerek devam ettirilmesi yönünde prensip ve görüş birliği ortaya çıkmıştı. Bu konuyu sayın genel başkanla da ele aldık. Biraz sonra MHP'nin sayın genel başkanını ziyaretimizde bu konuyu yine gündeme getireceğiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: OHAL ve KHK'larla ilgili düşüncelerimiz ve endişelerimizi Başbakanımız not etti. Önümüzdeki zamanda görüşmelerimiz devam edecek.