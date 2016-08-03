Yenikapı'ya heyet formülü

Mitinge katılmayacak olan CHP lideri bunun yerine heyet gönderme kararı aldı. AK Parti ve HDP de CHP'nin İzmir mitingine katılma kararı aldı.

Herkes ders almalı

Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden herkesin ders alması gerektiğini söyledi. Camiye, kışlaya ve adliyeye siyasetin girmemesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu “Ders alsaydık, tarih tekerrür etmezdi" ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS AÇIKLAMASI

Sadece askeri tören olmayacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "15 Temmuz gecesi yaşananlar, 30 Ağustos ruhunun bir yansımasıdır, aynı ruha milletimizin sahip olduğunun en güzel göstergesidir. 30 Ağustos törenleriyle ilgili benim açıklamam sadece 30 Ağustos törenlerindeki geçitlerde askeri araçların kullanılmayacağına yöneliktir. Kastım 30 Ağustos törenlerinin yapılması veya yapılmaması değildir" dedi.