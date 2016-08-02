Türk halkının cesaret göstergesi 

Mahmut GÜRER

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ihanet girişiminin ardından, ABD'den Ankara'ya üst düzey ilk ziyaret gerçekleşti. Dunford'un, bombalama sürerken Meclis Genel Kurulu'nun toplantıya devam etmesinden çok etkilendiği ve "TBMM'nin toplantısı Türk halkının cesaretinin göstergesidir" dediği öğrenildi.

DARBECİLERİ ŞİDDETLE KINADI

Başbakan Yıldırım ile de görüşen Dunford ile yapılan görüşmelerde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, Pentagon'dan yapılan manidar açıklamalarla ilgili izahat istendi. Dunford ise General Votel'in yanlış anlaşıldığını söyledi. NATO üyesi Türkiye'nin ABD'nin en yakın müttefiki olduğunu belirten Dunford'un, darbe girişimini şiddetle kınadığı ve Türkiye'deki seçilmiş hükümetin yanında olduklarını belirttiği de öğrenildi.

Hasarı inceledi

İncirlik üzerinden dün Ankara'ya gelen Dunford, önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Akar ve Dunford, darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiler.

İadesi istendi

Başbakan Yıldırım'ın Dunford'u kabulünde, FETÖ'nün elebaşı Gülen'in talimatı ile yapıldığı bilgisi bir kez daha paylaşıldı ve itiraflar hatırlatıldı. Dunford ise "ABD adalet sistemi içinde değerlendirilecek. Bizim Türkiye ile dostluğumuz sürüyor" dedi.