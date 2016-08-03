TSK’yı güçlendiriyoruz 

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemelere ilişkin eleştirileri yanıtladı. Tüm devlet kurumlarında haşhaşi temizliğinin sürdüğünü belirten Yıldırım, “Kuvvet komutanlıklarımız içerisinde terör örgütüyle bağlantılı bin 684 subay ve astsubayın orduyla ilişiği kesilmiştir. Bu düzenlemeler altını çizerek ifade ediyorum, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi zayıflatmayacak; tam aksine daha güçlü, her türlü tehdide düne göre daha da hazırlıklı hale getirecektir. Çünkü dünyada tehdit şekilleri değişiyor. Bu değişen tehditlere karşı Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılanması ve hazır hale gelmesi, bütün enerjisini asli işlerine harcaması geleceğimiz için, ülkemizin güvenliği için olmazsa olmazdır" dedi.

KEMALİST DARBECİ YOK

Yıldırım, "Her darbe teşebbüsü en başta Mustafa Kemal'in hatırasını, onun açılışına öncülük ettiği Millet Meclisi'ni yaralamıştır. Hiçbir darbeci Atatürkçü de değildir, Kemalist de değildir, Silahlı Kuvvetler'in bir mensubu, hatta bu ülkeye de ait değildir" ifadelerini kullandı.

Herkes girecek

“Harp Okulları'nın kapatıldığını söylüyorlar. Bunlar doğru değildir. Harp Okulları aynen devam edecek. Yaptığımız şudur. Lise bölümlerini, askeri liseleri kapattık. Artık Harp Okulları'na herkes girebilecek" dedi.

CHP ve MHP'ye yürekten davet

Muhalefet parti liderleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu açıklayan Başbakan, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da büyük bir 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' gerçekleştirecek. CHP Lideri'ni, MHP Lideri'ni ve partilileri bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Onların bu büyük mitinge gelerek dostluk, kardeşlik, birlik dayanışmasını en iyi şekilde göstermelerinin önemli olduğunu ifade ediyor ve kendilerini pazar günü Yenikapı'ya bekliyoruz" dedi.

MSB karargah dışına çıkıyor

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yaşananlar ve yeni teşkilat yapısı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahının bulunduğu yerleşkeden çıkarılmasına karar verildi Bu kapsamda bakanlık için yeni hizmet binası arayışına başlandı. Kuleli, Maltepe ve Işıklar askeri liselerinin binalarına ilişkin çalışma da başlatıldı.

Kışlalar Polatlı ve Trakya’ya gidiyor

“Darbe gecesi Ankara'da, İstanbul'da tankların çıktığı, zırhlı araçların çıktığı o kışlaları da şehrin dışına taşıyoruz. Mamak'ta, Etimesgut'taki zırhlı araçların bulunduğu kışlalar Polatlı tarafına gidecek. Ayrıca İstanbul'da Maltepe Kışlası, Hasdal Kışlası da Çorlu ve Trakya'ya doğru gidecek. Böylece şehrin merkezinde tankın hiçbir işi olmayacak. Kara Havacılık Okulu Güvercinlik'i de kapatıyoruz. Oradaki bütün helikopterler Isparta'ya gidecek.”

Yeni kardeşlik dönemindeyiz

"15 Temmuz ardından her alanda olduğu gibi Türk-Kürt kardeşliğinde Sünni-Alevi kardeşliğinde yeni bir dönem başlamıştır. Hainlerin, alçakların, satılmışların provoke edemediği bir zeminde köklü kardeşliğimiz inşallah bundan sonra daha da gelişecek daha da güç kazanacaktır. Demokratik geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz"