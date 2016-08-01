TSK'da uzman ordu dönemi geliyor

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş şöyle konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılanması ile ilgili gelişmelerin, öyle tesadüfen, 'darbe oldu bundan sonra ne yaparız' şeklinde anlayışlarla değil, çok iyi hazırlanmış ana fikri ve ana çerçevesi çok planlanmış bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etmek isterim."

SİLAHLI GÜÇLER TEK BİR ELDE TOPLANACAK

"Silahlı gücün tek bir elde toplanmasının önlenmesi... Bunun için jandarma ve sahil güvenliğin İçişleri Bakanlığına, kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığının da doğrudan doğruya Cumhurbaşkanımıza bağlanması bu amaçla, yani silahlı gücün tek bir elde toplanmasını önlemek amacıyla atılmış bir adımdır."

UZMAN ORDUYA DÖNÜLMESİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR

Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok büyük kitlelere sahip silahlı kuvvetleri yerine, amacı bütünüyle vatan savunmasına odaklanmak olan uzman bir orduya dönülmesiyle ilgili hazırlıklar da gerçekleştirilmektedir, yapılmaktadır." bilgisini paylaştı.