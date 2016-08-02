Terör mağduru vatandaşlardan Ahmet Türk'e tepki

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, incelemelerde bulunmak üzere, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı Nusaybin'e gitti.

Türk ve Aslan, ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

"Bizi perişan ettiniz" tepkisi



İlçedeki bir vatandaş, Türk'e haklarını istediklerini belirterek, "Bizi dinlesinler. Bizi muhacir yaptınız, bizi perişan ettiniz, rezil ettiniz. Bu şekilde Kürtlük istemiyoruz." dedi.

Bir esnaf da mağduriyetlerinin ortada olduğuna dikkati çekerek tepkisini, "Kimsenin kimseye bir şey anlatmasına gerek yok. Allah hakkımızı bırakmasın." ifadesini kullandı.

Terör mağduru bir kadın ise 6 aydır Batman'da yaşadığını, belediyeden hiç yardım almadığını aktararak, "Bizim için hiçbir şey yapmadınız. Bizi kapı önlerinde bıraktınız. Hepiniz koltuklarınızda oturuyorsunuz." diye konuştu.

Tepkiler üzerine Türk ve Aslan ilçeden ayrıldı. (AA)