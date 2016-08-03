Suikast timi seçme FETÖ’cü 

Mustafa İNCİ

Muğla’da önceki gün suikast timini oluşturan Binbaşı Şükrü Seymen ve 11 darbeci ifadelerinin ardından sırayla mahkemeye sevk ediliyor. Ula'da yakalanan 11 darbeci hain arasında yer alan Binbaşı Şükrü Seymen'in suikast timini kurduğu belirlendi. Cumhurbakanı Erdoğan'a giden suikast timinin sorun yaratan personel olmaması için FETÖ hücresine bağlı isimlerden özel olarak tek tek seçildiği tespit edildiği belirtildi. Binbaşı Tamer Berber Marmaris’e giderken Erdoğan'ı almaya gittiklerini tüm ekibin bildiğini söyledi.

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Berber “Bazı askerler operasyona karşı çıktı. Buna rağmen Tümgeneral Gökhan Sönmezateş bağırarak Bu Genelkurmay'ın emri. Gidip Erdoğan'ı alacaksınız dedi" şeklinde ifade verdi. İfadesinin ardından Berber tutuklandı.

Paralelin 14 Ağustos oyunu

Başbakanlık Uzmanı olarak görev yapan ve gözaltına alınan Akif Mustafa Koçyiğit adına açılan Twitter hesabı üzerinden paylaşılmış olan 14 Ağustos tarihinde görüşmek üzere mesajı paralel tarafından kara propagandaya

dönüştürüldü. Sosyal medyada FETÖ'cülerin bu kez 14 Ağustos'u işaret ettiği yorumları yapılıyor. Gülen de örgüt mensuplarına kuluçka örneği ile 'sabredin' mesajı verirken 14 Ağustos üzerine provakasyon yapıldığı belirtiliyor.