Şamil Tayyar’dan İlker Başbuğ’a sert tepki

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki göstererek, "AK Parti'nin siyasi varlığına suikasta kalkışanlar, bugün ucuz kahramanlık yapmasın" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İlker Başbuğ'un katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından eleştirdi. Milletvekili Tayyar, "Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olan İlker Başbuğ'a FETÖ’nün cemaat kisvesiyle AK Parti'ye yakın temas kurduğu dönem, kapatma davası sürecidir. Bu yolu açan da Başbuğ ve ekibidir. Gurur duysun" paylaşımında bulundu.

Tayyar bir sonraki paylaşımında ise "İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu 14 Mart 2008'de AK Parti hakkında kapatma davasını kim açtırdı? Başbuğ cevap verdi mi? 2008'de AYM yoluyla AK Parti'nin siyasi varlığına suikasta kalkışanlar, bugün ucuz kahramanlık yapmasın, milletin zekasıyla dalga geçmesin. FETÖ'nün cemaat kisvesiyle AK Parti'ye yakın temas kurduğu dönem, kapatma davası sürecidir. Bu yolu açan da Başbuğ ve ekibidir. Gurur duysun" ifadelerini kullandı. (AA)