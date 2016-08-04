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Sahte belge seferberliği!

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FETÖ imamlarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen bilgiler, terör örgütünün, darbe girişimini sulandırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine atmak istediğini gösteriyor. 

Devrim TOSUNOĞLU  

FETÖ terör örgütünün, yargı, askeri ve kamu imamları tek tek tespit edilerek baskınlar yapılıyor. İstanbul'da askerlerden sorumlu bir imamın evinde bulunan dijital verilere el konuldu. Bu veriler içerisinde oldukça ilginç talimatlar ortaya çıktı. Yurt dışından gelen mesajda imamlara, "Abiler şu anda ABD ve AB'de yoğun bir şekilde lobi faaliyetleri yapıyorlar. 

LOBİ YAPIYORUZ!

Hizmet, Hocaefendi medyadan hiç düşmüyor. Darbe sonrası batı medyası Erdoğan'ı ‘dünyanın kendi milletine darbe yapan lideri’ olarak gösterecek. Bizden belge bilgi istiyorlar. Bu konuda ne yapabilirsek yapalım. Batı basını 
arkamızda. Her şeyi hallettik" deniliyor.

Yenilebilir kağıt!

Haberleşmelerini gizlilik üzerine kuran FETÖ üyelerinin bazılarının, talimatları gerektiğinde çiğnenerek yok edilmesi amacıyla "yenilebilir kağıt" üzerine not alma seçeneğini de kullandığı Edirne Savcılığı'nca tespit edildi. 

Gizlilik için 4 talimat

FETÖ  üyelerine gönderilen 4 maddelik gizlilik talimatı da şöyle: 

1. Gmail kullanırken en geç 6 saatte günlük geriye dönük mesajlar silinmeli. 

2. İsimler kısaltma olmalı. 

3. Fake şifre girilmeli. 

4. İletişim hep açık tutulmalı. 

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