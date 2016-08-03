Rabbim+de+milletim+de+bizi+affetsin 

Din adamlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetullahçı Terör Örgütü’nü zamanında gerçek yüzüyle ortaya koyamamanın üzüntüsü içinde olduğunu açıkladı. “Bundan dolayı, hem rabbimize hem de milletimize verecek hesabım olduğunu biliyorum” diyen Erdoğan, “Rabbim de, milletim de bizi afetsin. Artık bu hain saldırının müsebbiplerinden hesap sorma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

ÖZAL DA ECEVİT DE KANDI

“Rahmetli Özal, Demirel, Ecevit hatta biz de farklı görüşleri savunan devlet adamları olmamıza rağmen bu yapıya destek olduk” diyen Erdoğan, “Açıkçası ben de, katılmadığım pek çok yanı olmasına rağmen, her kesim gibi ben de bunlara yardımcı oldum.

Tüm tereddütlerimize rağmen, yurt içi ve dışında yaygın eğitim ve dayanışma faaliyetlerinin hatırına bunlara müsamaha gösterdik. Hatta ve hatta Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Ama inanın bana aynı menzile giden farklı yollardan biri olduğunu düşündüğümüz bu yapının, farklı amaçları olduğunu uzun süre görmedik, göremedik” şeklinde konuştu.

HİÇBİR İZAHLARI KALMADI

Erdoğan, “Bu yapının mensuplarının 17-25 Aralık’ta yaşanan haksızlıklara, rezaletlere ve 15 Temmuz’da şahit oldukları vahşete rağmen, orada kalmaya devam etmelerinin hiçbir izahı kalmamıştır. Şu saatten sonra Pensilvanya’daki şarlatanın, terörist başının peşinden giden herkes, başına gelecekleri peşinen kabul etmiş demektir. Bu noktadan sonra artık, şüphe dönemi bitti, mücadele dönemi başladı” dedi.

Bilmemek için kör olmak lazım

Meksika televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminin elebaşı olan Gülen’in iadesi için kanıt istemesiyle ilgili olarak, "Bu konuyla ilgili artık bütün veriler ortada, yani bunu bilmemek için kesinlikle kör, sağır olmak lazım. Biz sizden bir teröristi istiyorsak, o teröristi bize vermelisiniz. Eğer bizden belgeler falan istemeye kalkarsanız, o zaman biz terörle mücadele edemeyiz. Bize ne diyorlar? Belge. Neyin belgesini vereceğiz. Bizim terörle mücadelede kaybedecek vaktimiz yok. Böyle 6 ay, 1 sene gibi bir zaman kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

Külliye’de gece nöbeti sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişimini protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 'demokrasi nöbeti' tutan vatandaşlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi tezahüratlarında bulanan vatandaşlarla selamlaşıp bir süre görüştükten sonra ofisine geçti.

2010’da farkına vardık

“2010 yılından itibaren, bu tespiti paylaştığım birçok üst kademe yöneticisi arkadaşlarım oldu. Çok yakından tanıdığım beraber çalıştığım komutanlara yönelik tutuklamaların gerekçeleri beni ikna etmiyordu. Aynı şekilde kamuda kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımamalarından ciddi rahatsızlık duydum. Fakat meseleyi kendi arkadaşlarıma anlatmakta güçlük çekiyordum.”

Bunlardan suikastçı çıkar

"Hasan Sabbah’ın kurucusu olduğu “haşhaşiler”, tıpkı FETÖ’cülerin büyük bölümü gibi, iyi eğitimli kendilerini saklamayı bilen mutlak itaat sahibi kişilerden oluşuyor. Bu durumda aynı kişilerin liderlerinden emir aldıklarında, birer katile suikastçıya canlı bombaya dönüşmesi zor değildir.”

Önlemlerimiz etkili oldu

“Şayet 17-25 Aralık sonrası aldığımız önlemler olmasaydı, özellikle yargıda aldığımız önlemler olmasaydı, bu darbe girişimi sadece TSK içindeki bir grup silahlı teröristin değil, polisi, yargısı ve bürokrasinin diğer unsurlarıyla çok daha büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkacaktı.”

Pişmanım diyene güvenme

“Bu yapının mayasında ikiyüzlülük olduğu için pişman olduklarını söyleyenler konusunda ciddi tereddütlerimiz var. Elbette beyan esastır. Ama bu kişilere karşı da gardımızı indirmeyeceğiz. Yüzlerine tükürseniz ‘yağmur yağdı’ diyen, bu insanların sapkın davaları dinleri haline dönüşmüştür."

MEHMET GÖRMEZ:İnsanlığı öldürdü

Din Şurası’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez: Son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ terör örgütünü dini bir yapı olarak görmek mümkün değildir. Örgüt elebaşlarını imam, kendisini de kainat imamı olarak isimlendiren bu kişi 'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür' hükmünce muamele görmelidir. Bir gecede topyekun millete bomba yağdıran, masum insanları katleden bir örgütün ne İslam’la ne de insanlıkla bir

ilişkisi olamaz.

Aldatanlar

Yüce kitabımızda Allah'ın bizi, 'Dikkat edin, o aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın' diye ikaz etmesinin hikmetini ağır bir imtihanla, hem ülke ve millet olarak hem de Diyanet ve ilahiyat camiası olarak oldukça geç idrak etmenin derin

teessürü içindeyiz.

İbrahim Kalın: Avrupa'ya Almanya örneği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Daily Sabah’taki makalesinde “Gülen iade edilmezse Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yükselişe geçer” diye yazdı. Kalın, "Gülencilerin, kamu kurumlarından çıkarılması, 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sürecinden farklı değil. Bu anlaşmayla, yaklaşık 500 bin Doğu Almanyalı memur görevden alındı. Altı ay sonra bu memurların çoğu, işlerinden atıldı" diye yazdı.

Numan Kurtulmuş: FETÖ’ye merhamet olmamalı

Din Şurası’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katil FETÖ’nün tarihin karanlık çöplüğüne atılacağını söyledi. Kurtulmuş, “Milletimize çok büyük bir tahribat açtıkları, milletin zihninde derin yaralar oluşturdukları kuşkusuzdur. Şimdi hep beraber bu yaraları sarma zamanıdır. Bu yaraları sararken asla ve asla bu örgütle ilgili, irtibatlı, iltisaklı olan hiç kimseye karşı merhametli olmayacağız" dedi.

İbrahim Kahraman: Bir daha askeri darbe yapılamaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası’nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman da konuştu. "Bundan böyle Türkiye darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır” diyen Kahraman, “Biiznillah bir daha darbeye teşebbüs etme fikri olamayacaktır. Zira millet karşı koymuştur ve özümsemiş olduğu bir sistemin yıkılmasını istememektedir. Bizler ne aldatan ne aldanan olmadan dinimizi en iyi şekilde anlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.