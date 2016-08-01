Nöbete devam

15 Temmuz'da demokrasiye hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları dolduran milyonlarca vatandaş 81 vilayette demokrasi nöbetini büyük bir iradeyle devam ettiriyor.

En kötüsüne hazırlanmıştık

Bilal Erdoğan 15 Temmuz’daki hain girişim sırasında en kötü ihtimale göre hazırlık yaptıklarını, milletin destanı ile gururlandıklarını söyledi.

Atlı Okçuluk Şampiyonası için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Kendilerini en kötü senaryoya hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, “Zaten babadan öğrendiğimiz de hep onlara hazırlıklı olmaktı. Cumhurbaşkanımız bizi o şekilde hazırladı. Allah, ondan razı olsun. Şunu da gördük, asıl koskoca, büyük Türk ailesinin birer ferdi olarak, kaderini artık bu memleketin, bu toprakların kaderine bağlamış insanlar olarak, bütün milletin o şekilde yetiştiğini görmek bizleri onurlandırdı, gururlandırdı.

MİLLET SAHİP ÇIKTI

Elhamdülillah bu millet, bu topraklara nasıl sahip çıkacağını, dışarıdan gelebilecek hangi hayasız taarruz olursa olsun, sahip çıkacağını da göstermiş oldu" dedi.

Çanakkale ruhunu yaşadık

Bilal Erdoğan, 15 Temmuz kalkışmasında tankları durduran Türkiye’de yeniden millet olarak Çanakkale ruhunu gördüklerini söyledi: Bu milletin, ‘Bu vatan geçilmez, bu bağımsızlık, bu namus kimseye verilmez’ anlayışını kendi hayatı pahasına ortaya koyduğunu gördük.

7 Ağustos’a kadar ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devam eden demokrasi nöbetleri dolayısıyla ücretsiz hizmet veren toplu taşıma araçlarına yeni düzenleme getirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplu taşıma araçlarından İETT otobüsleri ve raylı sistemler bir hafta süreyle (7 Ağustos Pazar saat 00.00'a kadar) 20.00-06.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yolcu taşımaya devam edecek. Toplu ulaşım, 20.00-06.00 saatleri dışında ücretli olacak. Şehir Hatları, halk otobüsleri, Otobüs AŞ ve deniz motorları ücretli hizmet verecek.