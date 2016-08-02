Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çekti. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın mahkemeye sunduğu dilekçelerde, Erdoğan’ın 29 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nin açılış konuşmasındaki “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı çekiyorum” ifadelerine yer verildi.

Davalar düşecek

Cumhurbaşkanı’nın, Başbakanlığı döneminde 2011 yılında da bugünkü gibi dava ve şikayetlerden vazgeçmek suretiyle iyi niyet ortaya koyduğunu ancak kısa süreli bir bahar havasından sonra sistematik hakaret kampanyasına kaldığı yerden devam ettiği belirtilen dilekçede Erdoğan’ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içeren saldırılara karşı yasal haklarını kullandığı vurgulandı. FETÖ’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden ve milletçe ödenen ağır bedellerden sonra tarihi bir fırsat yakalandığının tartışmasız olduğu belirtilen dilekçede, Erdoğan’ın milletin asgari müşterekte buluşması, birlik ve beraberliğin tahkim edilmesi, siyasi hayattaki asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle davalardan feragat ettiği bildirildi. Feragat dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu ve Bahçeli aleyhine açılan tazminat davaları düşecek. Erdoğan’ın, HDP’liler, eski Ak Partili Feyzi İşbaşaran ve eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ile ilgili açılan davaları ise geri çekmeyeceği belirtiliyor.

Jeste jet yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın jesti üzerine aynı şekilde onun hakkında açtığı davaları ve şikayet dilekçelerinin tamamını geri çekme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise davaların geri çekilmesini “olumlu ve güzel bir yaklaşım” olarak değerlendirip Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Lİderlere Yenİkapı daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan; AK Parti, CHP ve MHP liderlerine 7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenecek “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne katılarak birer konuşma yapmaları için davet mektubu yolladı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga imzasıyla AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’a gönderilen mektupta “Ülkemizin tüm şehirlerinde, tüm meydanlarında devam etmekte olan demokrasi nöbetleri 7 Ağustos 2016 Pazargünü İstanbul Yenikapı Meydanı’nda saat 18.00’de yapılacak “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” ile taçlandırılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Mahkemeye sunulan dilekçede Erdoğan’ın siyasi hayattaki asgari nezaketin tesis edilmesi ümidiyle davalardan feragat ettiğini bildirdi.