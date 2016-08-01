MiT TIR’ı kumpasçısı da hain yaverler de gitti

MAHMUT GÜRER

FETÖ’nün Milli Ordu’ya sızan ihanet kadrolarının kökü kazınıyor. TSK’daki ihanet kadrolarının temizlenmesi kapsamında çıkarılan ikinci KHK ile Milli Ordu’ya sızmış 1389 hain daha ihraç edildi. Böylece, ihanet kalkışmasına katıldığı için TSK’dan daha önce kovulan 1684 kişi ile birlikte, ihraç edilen üniformalı teröristlerin toplam sayısı 3073’e ulaştı.

ÖZEL KALEMLERE İHRAÇ

Son KHK ile ihraç edilenlerin arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit etmekle görevlendirilen ve bu amaçla Antalya’ya hareket eden hain başyaver Albay Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın silahla tehdit eden emir subayı Yarbay Levent Türkkan, başdanışmanı Albay Orhan Yıkılkan, eski özel kalem müdürü Albay Ramazan Gözel ile özel kalem müdürü Yarbay Hüseyin Hakan Öcal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin özel kalem müdürü Kurmay Albay Erkan Öktem de yer aldı.

1119 İSİM JANDARMADAN

Son KHK ile TSK’dan ihraç edilen 9’u general 1389 subay ve ast subayın 1119’unu Jandarma Genel Komutanlığı personeli oluşturdu. İhanet kalkışmasında yer aldıkları gerekçesi ile Jandarmadan ihraç edilen generaller arasında, Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan da yer aldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da 100’ün üzerinde subay ve astsubay TSK’dan kovuldu.

Milli Savunma Üniversitesi

Kapatılan askeri okulların yerine, Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı “Milli Savunma Üniversitesi” kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi’nin rektörü, MSB Bakanı’nın önereceği üç isim arasından Cumhurbaşkanı’nca seçilerek atanacak. Rektörlük bünyesinde, Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ile astsubay yüksek okulları bulunacak, lisan üstü eğitimin de verileceği Milli Savunma Üniversitesi’nde TSK’nin ihtiyaç duyduğu kurmay subaylar yetiştirilecek. TSK’nın Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli ihtiyacı ise İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi” tarafından karşılanacak.

Komutanlıklar MSB emrinde

Hükümet’in çıkardığı KHK ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları da Milli Savunma Bakanı'na bağlandı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, gerekli durumlarda Kuvvet komutanlarından doğrudan bilgi de alabilecek ve Kuvvet komutanlıklarına doğrudan emir verebilecek. Verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirileceği de karara bağlandı.

GATA’yı bakanlık yönetecek

Hükümet’in çıkardığı KHK ile FETÖ’nün en iyi örgütlendiği askeri tesisler arasında yer alan GATA ve askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı’na bağlandı. Aralarında çok sayıda savaş uçağı pilotunun da bulunduğu FETÖ’ye bağlı olmayan subaylar, GATA’da düzenlenen sahte kumpas raporları ile TSK’dan çıkarılmışlardı. Sağlık Bakanlığı’na bağlanan GATA ve askeri hastanelerde verilecek sağlık hizmetlerinde, şehit yakınları ve gazi ailelerine öncelik tanınacak. GATA’daki askeri öğrenciler de, okula girdikleri dönemdeki puanlarına göre belirlenecek üniversitelere nakledilecekler.

Ataşeler de var

Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilenlerin arasında askeri ataşeler de yer aldı. Buna göre Astana Askeri Ataşesi Jandarma Kurmay Albay Musa Deliçay, Lizbon Askeri Ataşesi Kurmay Albay Necip Akkoyun ile Kurmay Albay Bahadır Yalçın, Santiago Askeri Ataşesi Kurmay Albay Ramazan Rıza Barut, Gambiya Askeri Danışmanı Kurmay Albay İsmail Özcan, Cezayir Askeri Ateşeliğinden Kurmay Albay Şemsettin Eray, Taşkent Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Burçin Büyükikiz, Abuja Asker Ataşesi Kurmay Albay Sadık Gök Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.

Askeri okullara kilit

FETÖ’nün askeri liselerden başlayan bir sistemle TSK’ya sızdığının belirlenmesi kapsamında, Harp Akademileri, Harp Okulları, askeri liseler ve astsubay okullarının tamamı kapatıldı. Eğitimleri süren öğrenciler, okula girdiği dönemdeki puanları dikkate alınarak uygun fakülte ve yüksek okullara nakledilecekler. Bulunan bu yıl mezun olacak öğrencilerin de, rütbe ve atamaları yapılmayacak. Bu durumdaki öğrenciler de farklı üniversitelere yönlendirilecek. İlişiği kesilecek olan öğrencilerle, daha önce askeri okullardan çıkarılmış öğrencilerden mevzuat uyarınca çıkarılan borçlar tahsil edilmeyecek.