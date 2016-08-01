MHP'den kirli oyunu bozan çağrı: Erdoğan’ın yanında durun

Trabzon ve Şanlıurfa valiliği sırasında cemaatin hedef aldığı MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, kanlı darbe girişimini planlayan güçlerin Türkiye üzerinde yeni oyunlar oynayabileceğine dikkat çekti. “Türkiye, fırtınalı bir alana doğru gidiyor, kara bulutlar etrafında dolaşıyor. Bu kara bulutların esas hedefi, bizim kardeşliğimizdir” diyen Okutan, bu oyunun bozulabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olunması gerektiği çağrısında bulundu.

HEDEF DEVLET

Safların sıklaştırılması gerektiğini dile getiren Okutan, “Darboğazı aşabilmek için bir milli birlik beraberliğin muhakkak sağlanması gerekiyor. Parti ayrımı yapmadan. Çünkü milletin ve devletin geleceğiyle ilgili bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemi düzgün aşamazsak, sadece AK Parti ve Ak Parti liderleri değil, devletimiz, milletimiz sıkıntıya girecek” ifadesini kullandı.

TEHLİKE BÜYÜK

Milli birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini dile getiren Okutan, şöyle konuştu: “Çünkü tehlike büyük. Devam ediyor. Darbe ile ilgili kısmı söylemiyorum. Bence daha büyük, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kompozisyon var. Onun için demokrasi nöbetlerini önemsiyorum. Orada çok güzel bir iklim var. Milli çizgi kendini gösteriyor. Ağırlıklı AK Parti’den ama, milli çizgi orada gözüküyor. Bu milli çizginin korunması, bu havanın yürütülmesi icap eder. “

MİLLİ BİRLİK

FETÖ ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını vurgulayan Okutan, “Milli birlik, beraberliğin sağlanmasında, kamu kurum kuruluşlarında eşgüdümün sağlanması, milli menfaatlerin kollanmasında Sayın Cumhurbaşkanı’nın hiçbir siyasi beklenti olmadan arkasındayız. Partimin buradaki duruşunu da destekliyorum” diye konuştu.

VALİDEN DİNK TEHDİDİ

Hrant Dink suikastiyle ilgi tehdit edildiğini açıklayan Okutan, şunları söyledi: “Olaydan sonra Emniyet ayağının eksik olduğunu gördüm. Resmi yazılarım var Bakanlık’ta. Şimdi tutuklanan eski Bursa Valisi, eski müsteşarımızdı (Şehabettin Harput). O zaman resmen beni tehdit etti. ‘Biz böyle istiyoruz. Jandarma, askeri cenahla ilgili bütün tarafa soruşturma izni vereceksin’ diye. Ben, ‘soruşturma iki taraflı yürümeli’ dedim. Onunla ilgili yazı yazdığımda, ‘Sen o işe niye giriyorsun. Girme, o bizim işimiz. Sen kendi yapacağını yap’ türü konuşmalar geçti aramızda. Ondan sonra ben derin devletin adamı oldum. 28 Şubat sürecinde görev aldığım felan filan ile beni kötülemeye başladılar.” Daha sonra FETÖ’nün kendisini hedef aldığını dile getiren Okutan, “Hükümet nezdinde ve kamuoyunda itibarsızlaştırmaya gittiler. Usulsüzlük, yanlış varmış gibi hakkımda 11 soruşturma açtırdılar” dedi.

Kaynak: Star