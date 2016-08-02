Meclis FETÖ'nün darbe girişimini araştıracak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon 15 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden sonra 3 ay olacak. Kurulan komisyon, gerekli görülmesi halinde Ankara dışında da çalışmalarda bulunabilecek.

Anayasanın 98, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan komisyon hakkındaki TBMM kararı, Meclis Genel Kurulu'nda 26 Temmuz'da kabul edilmişti.

Öte yandan çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarını araştırmakla ilgili olarak kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararla, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması ve alınması gereken önlemlerlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun görev süresi 22 Temmuz'dan itibaren 1 ay süreyle uzatıldı.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 27 Temmuz'daki 119. birleşiminde kabul edilmişti.AA