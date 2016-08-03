Meclis Başkanı İsmail Kahraman konuştu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi" gündemi ile toplanan Olağanüstü Din Şurası'nda konuştu.

İşte Kahraman'ın konuşmasından satır başları;

Allah'ın kudretiyle uçurumun kıyasından döndük. Millet darbeyi yendi, demokrasiyi özümsediğini gösterdi. Milletimiz bir bütün oldu. Meydanlarda demokrasi mitingine gidildi. Darbeye karşı büyük bir zafer kazandı. Cumhurbaşkanımızın çağrısı herşeyin başlangıcı oldu. TBMM ikinci kez gazi ünvanını kazandı. Darbe girişimi olduğu andan itibaren Meclis'te toplandık, silah sesleri ve bombalar altında yıkılmadık.

"DARBE BAŞARILI OLSAYDI..."

15 Temmuz gecesinde teröristler hedeflerine ulaşmış olsalardı hepimiz karanlık ve yıkıntı içinde bocalıyor, ülkemizi yıkmak isteyenleri hüzünle izliyor olacaktık. Muhterem Cumhurbaşkanım büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bundan böyle ülke darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Millet darbeye karşı koymuştur.

"BU BAŞARIDA HERKESİN HİSSESİ VARDIR"

Bu başarıda herkesin hissesi vardır. Bizler TBMM'de din görevlilierimiz camilerde, vatandaşlarımız her yerde bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdik. Çok şükür mayası son derece sağlam bir milletimiz var. Her türlü fitne ve fesada rağmen darbenin karşısında durmuştur.

"UYANIK VE TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Hepimizin büyük sorumluluğu var. Dinimizi en iyi şekilde anlatmakla yükümlüyüz. Yaşadığımız olayların tekerrür etmemesi için ciddi sorumluluğumuz vardır. Hiçbir boşluk burakmamak zorundayız. Bilgili olmak durumundayız. Bilgiyle kendi önünü aydınlatmayanlar aldatılmaya mahkumdur. Uyanık ve tedbirli olmalı, kendimizi geleceğe hazırlamalıyız.

Meclis'e bomba atacak kadar gözü dönmüş canilerin esas hedefi iç çatışma çıkarıp Türkiye'yi bölünmeye müsait hale getirmekti. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak.