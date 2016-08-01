Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 7 Ağustos'taki miting bütün Türkiye'nin mitingidir

Bakanlar Kurulu'nun ardından gazetecilerin karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya'daki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle konuşmasına izin verilmemesine ser tepki gösterdi.



ALMANYA'NIN YAPTIĞI ÇİFTE STANDARTTIR



Kurtulmuş şöyle konuştu: "Almanya'daki mahkemelerde hala bazı davalar devam ediyor. Ne hikmetse sayın Cumhurbaşkanımızın mitinge telekonferansla katılması 24 saat geçmeden önlendi. Bu açık bir çifte standarttır. Her vesile ile Türkiye ve benzeri ülkelerde demokrasi, insan haklarından bahsedilen Alman yetkilileri nasıl olur da demokratik olarak izin alınmış bir mitinge sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılmasını nasıl olur da engellerler? Alınan bu kararın hiçbir rasyonalitesinin olmadığını ifade etmek isterim"

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



15 Temmuz Türkiye'nin sadece Cumhuriyet dönemiyle ilgili değil 200 yıllık tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Burada darbeler tarihine çıkan milletimizin, tankların üstüne çıkma cesareti gösteren bütün milletimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Hep bize büyüklerimizin anlattıkları o kahramanlık hikayelerinin 79 milyon birlikte yaşadığımız geceydi. Bu unutulmaz gecenin kahramanlarını saygıyla anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu nesilden nesile anlatılacak büyük bir dostandır. 200 yıllık siyasi tarihimizde en büyük kırılma noktalarından bir tanesidir. İlk andan itibaren korkusuzca bu darbe teşebbüsüne direnen medya kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Darbelere karşı olan bütün siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. TBMM'deki bütün milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımıza her birisine çok teşekkür ediyorum. Bu büyük destanının fitilini ateşleyen, ilk andan itibaren en ufak bir çekinme, tereddüt emaresi göstermeyen büyük kararlılıkla işin başında olan ve millete "meydanlara çıkın ve direnin" diyen sayın Cumhurbaşkanımıza millet olarak teşekkürlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Allah 16 Temmuz'u bir daha bu millete yaşatmasın.

SİYASİ PARTİLERİN DARBEYE KARŞI ÇIKMASI ÖVÜNÇ VESİLESİ

Cenab-ı Allah'ın desteği ve teyidi olmasaydı bu milletin o karanlık geceden kurtulması mümkün olmayacaktı. Bundan sonra Türkiye hızla 15 Temmuz'dan çıkacaktır. Bu darbeyi yapan FETÖ çetesinin elemanları ve onun arkasındakiler neyi hedeflemişlerse Allah'ın izniyle tam tersi olacaktır. onlar toplumsal kutuplaşma olsun, iş savaşa varsın ve Türkiye bir dış işgale hazır hale getirilsin. 15 Temmuz akşamının ilk anlarından itibaren millet birleşiyor, darbeyi yapan bu maşanın fertlerine gerekli cevabı veriyordu. Onlar siyasette artık önü alınamaz büyük bir çatışma ortamı istediler. Tam tersi oldu, yakın diyalog, yakın bir dayanışma ortamı oluştu. Bütün siyasi partilerin darbenin karşısında yer alması Türkiye için övünç vesilesidir. Bugün sayın Başbakanımız CHP ve MHP liderlerini ziyaret edecek. Bu süreçlerde onlardan her türlü destek talep edilecek ve bundan sonra istişare ve meşveretle yolumuzu sürdürme kararlılığımıza devam edecektir. Türkiye'de daha demokratik, daha şeffaf önemli bir fırsat önümüze çıkıyor. Türkiye darbecilerin istediklerinin tam tersi istikamette yürüyor. Bunlar darbeyle birlikte ekonomik krizin çıkmasını istediler. Çok şükür Türkiye bu süreci çok az hasarla geçti. 22 Temmuz'dan bu yana bütün göstergeler olumlu anlamda yukarıya doğru yükselmiş, Türkiye ekonomisi bu badireyi atlatmıştır.



DAHA KALKINMIŞ YATIRIMA İMKAN SAĞLAYAN EKONOMİYE GEÇECEĞİZ

Türkiye ekonomisi iyi bir yolda devam ediyor. Daha güçlü, kalkınmış, yatırıma imkan sağlayan bir Türkiye ekonomisi göreceğiz. Mali disiplinden şaşmayacağız. Tasarruf açığının kapatılması için kararlılığımızdan geri adım atmayacağız. Ekonomideki yapısal dönüşüm adımları da süratle ve hızlı bir şekilde atılmaya devam edecektir. Türkiye'de sivilleşme sürecinin özellikle TSK'nın darbe sonrası yeniden yapılanmasını sağlayan 669 KHK ile sağlanmaktadır. TSK'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili gelişmelerinin öyle tesadüfen, "Darbe olur ne yaparız" anlayışıyla değil, çok iyi planlanmış bir çalışmanın sonucudur. Anafikrimizi oluşturan 4 temel bakış açımız vardır. Birincisi milli iradeyi temsil eden sivil iradenin daha güçlü olması ve asker sivil ilişkilerine yön vermesi. YAŞ'ın yapısının sivilleşmesi bu amaçla atılmış adımdır. TSK'nın tek bir elden önlenmesi. Jandarma ve Sahil Güvenlik'in İçişleri, kuvvet komutanlarının Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay'ın da doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanması bu yolda atılan adımlardır. TSK'nın personel havuzunun çeşitlenmesi amacıyla askeri okulların kapatılması sağlanmış. Lise ve üniversite seviyesindeki insanların TSK'ya farklı kaynaklardan gelişini sağlanması için adımlar atılmıştır.

BÜYÜK KİTLELERE SAHİP ORDU YERİNE UZMAN BİR ORDU

Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'nin vatan savunmasındaki her türlü bilgi ve beceriyle donanmasını sağlayacak çok nitelikli personel yetişecektir. Türkiye'nin büyük kitlelere sahip silahlı kuvvetler yerine uzman bir orduya dönülmesiyle ilgili hazırlıklar yapılmaktadır. Buradaki amacımız TSK'nın darbe için bir zemin olarak kullanılmasının önüne geçmektir. Amacımız öyle bir sistem kuralım ki, TSK'yı o kadar açık hale getirelim ki, TSK'daki hiç kimse, şer odakları bir daha darbe yapmayı aklının ucundan bile geçirmesin. TSK'nın çok saygın bir noktaya gelmesi yeniden modernize edilerek, yapılandırılarak çok daha güçlü vatan savunmasını sağlayan gözde bir kuruluşumuz haline getirilecektir. Ehliyet, liyakat ve millete sadakat çerçevesinde kamu yöneti Türkiye'nin bütün yurttaşlarına açık hale getirelecektir.

ŞİMDİ SÜRATLE NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİYORUZ

15 Temmuz'u minumum maliyetlerle geçtik. Şimdi süratle normalleşme sürecine giriyoruz. OHAL devletteki çetelere karşı yapılan bir harekettir. Yapısal reformlarla ilgili eylem planı çerçevesinde günü günü uygulamaya devam edecektir. Ekonomik açılımlar da aynı kararlılıkla devam edecek. Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok yatırım yapacak hale gelmesi, istihdamı arttıracak çabalarımız aynı şekilde sürdürülecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz akşamı yapılan hain suikast girişimiyle ilgili arama faaliyetleri son noktaya geldi. Timin başında rütbeliler var subaylar var. Bu timin içerisindeki herkesin gönüllü olduğu anlaşılıyor. Bütün plan yapılmış, ama planın üstünde de bir planın olduğunu unutmuşlar. Dün akşam itibarıyla 12 kişi Ula'da sıkıştırıldı ve operasyonla 11 kişi yakalandı. 37 kişinin 36'sı yakalanmış oldu. Sadece 1 astsubay aranıyor, inşallah onu da en kısa zamanda yakalayacağız.

PENSİLVENYA'DAKİ ÇETE REİSİ İNŞALLAH ELE GEÇİRİLECEK

Pansilvanya'daki çete resi de inşallah Türkiye'nin eline geçecek. Dün Almanya'da bir miting gerçekleşti. Alman vatandaşları ile Türk vatandaşları o alanı doldurarak demokrasiye olan inancını, Türkiye bağlılığını ortaya koydular. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Maalesef Alman makamlarının göstermiş olduğu çifte standardı belirtmeden geçiremeyiz. Almanya'daki mahkemelerde hala bazı davalar devam ediyor. Ne hikmetse sayın Cumhurbaşkanımızın mitinge telekonferansla katılması 24 saat geçmeden önlendi. Bu açık bir çifte standarttır. Her vesile ile Türkiye ve benzeri ülkelerde demokrasi, insan haklarından bahsedilen Alman yetkilileri nasıl olur da demokratik olarak izin alınmış bir mitinge sayın Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılmasını nasıl olur da engellerler? Alınan bu kararın hiçbir rasyonalitesinin olmadığını ifade etmek isterim. Türkiye çok ağır bir darbe tehdidiyle, hatta işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Batılı dostlarımızın ilk andan itibaren "Kim olursa olsun darbeye karşıyız" diyebilselerdi. Biz açıkçası dünyanın neresinde bir darbe varsa buna kategorik olarak karşı çıktığımızı ortaya koyuyoruz.

7 AĞUSTOS'TA YAPILACAK OLAN MİTİNG HERKESE AÇIK

Türkiye'nin 79 milyon halkı dünyanın en demokrat halkı olduğunu tescillemiştir. Biz gençliğimizde tankların önüne çıkan Çekoslavak halkını hatırlıyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren nöbete devam ediliyor. Her partiden, farklı görüşten insanlar o meydanları dolduruyor. Türkiye bu demokrasi nöbetine devam ediyor. Bu hafta 7 Ağustos Cuma günü İstanbul'da muhteşem bir mitingle demokrasi nöbeti tamamlanacaktır. bu miting herkesin mitingidir, herkesi davet ediyoruz. Pazar günü demokrasi mektebinin mezuniyet törenidir. Türkiye normal bir şekilde yoluna devam edecektir. Bir daha kimsenin darbe yapmayı aklından dahi geçirmeyeceği bir ülke olacağız. Milletimiz üzülmesin, bu şerden büyük bir hayır çıkacaktır.

SORULAR VE CEVAPLAR

Kamuda temizlik çalışmaları kapsamında bir çalışma yürütülüyor. FETÖ yöneticileri uzaklaştırılacağı noktası, ancak sempatizanları da uzaklaştırılacak söylemi var. Nasıl olacak?

15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı FETÖ'cü çetenin dışındaki hiç kimseye bu Türkiye'de hayat hakkı olmayacaktı. Çok sert bir çeteyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Bu örgütle herhangi bir şekilde ilişkisi olan herkes kamudan ayıklanacak. İlişkisi olmayan hiçbir kimseye en ufak zarar gelmeyecektir. Bu çete mensuplarına merhametle hareket etmeyeceğiz ama bunu yaparken adaletten vazgeçmeyeyiz. Kurunun yanında yaş da yanmamasına özen göstereceğiz. Herhangi bir hata olursa hemen düzeltiriz. Bunlarla en ufak ilişkisi olmayan vatandaşlarımız rahat olsun, ilişkisi olan korksun. Herşeyin bir bedeli var.

Adalet ve İçişleri Bakanı ABD ziyareti takvimi netleşti mi? Fethullah Gülen'in üçüncü bir ülkeye kaçabileceği bilgeler geliyor. Askerlik süresinin kısalacağı konuşuyor.

669 KHK herşeyi içermiyor. Askerlik süresi de dahil olmak üzere yeni çalışmalar yapılacak. Bununla ilgili usüller, esaslar belirlenecek. Amacımız TSK'nın üzerinde spekülasyonları oluşturmak değil tam tersi TSK'nın güçlü, bütün amacı vatan savunması olan bir teşkilat haline gelmesidir. ABD Fethullah Gülen'i iade eder mi? Biz hukuken elimizden gelen herşeyi yaptık. Dünyada hiç kimsenin 15 Temmuz'un FETÖ'yle ilişkisi olduğu noktasında tereddütü yoktur. Ben ABD'nin hiçbir yöneticisinin saf olduğunu zannetmiyorum. Aramızda uzun yıllar devam eden bir ilişki var. Zaman zaman gergin dönemlerimiz olmuştur ama bu ilişki dostluk ilişkisidir, NATO çerçevesinde işbirliği ilişkisidir. Böyle bir durumda ABD'lilerin empati yapmasını isteriz. ABD'yi yıkmaya çalışan bir örgüt lideri, diyelim ki bir papaz, Çankaya'da bir villada 15 sene yaşamısına müsaade etsek ne hissederlerse biz de onu hissederiz. Suçu sadece örgüt kurmak değil, silahlı örgüt kurarak halkı öldüren caniyi Türkiye'ye vermek herhalde ABD'nin hukuk çerçevesi içinde vazifesidir diye düşünüyorum. Dostluk ve müttefiklik bunu gerektirir. Bir tane teröristbaşını orada kendileri birtakım imkanlar sağlayarak yaşamasını mı sağlamak yoksa 79 milyonun dostluğuna saygı mı göstermek? ABD bu tercihi yapacaktır.

Papa'nın 15 Temmuz'la ilgili bir açıklaması var: Bu konuda konuşmuorum henüz orada ne olduğuyla ilgili net bir düşüncem yok, dedi...

Hemen adamlarını göndersinler, Türkiye'de gözü kapalı 100 tane adamı çevirsinler eğer 99 tanesi FETÖ değil derlerse biz bir şey bilmiyoruz. Gelsinler, incelesinler. Oturdukları yerden bir takım şüpheler varmış gibi eleştirelirini doğru bulmayız.

Kuvvet komutanlıkları Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Burada öncelik sırası var mı? Başbakan ile Cumhurbaşkanı emirleri çatışabilir mi?

Genelkurmay Başkanlığı sembolik bir makam değildir. TSK'nın başındaki komutandır. TSK'nın bütünün başkomutanı da sayın Cumhurbaşkanıdır. Kuvvet komutanlarına Başbakan veya Cumhurbaşkanı isterse talimat verebilir. Bazı şeylere doğrudan müdahale edebilmek için seçilmiş bir Başbakan ve Cumhurbaşkanının askeri bürokrasiye müdahale etmesi son derece normaldir.

Sayın Başbakan yeni bir kanun hükmündeki kararnameyle istihbaratta çalışmalar olacağını söyledi. Tüm istihbarat tek bir yerde mi toplanacak?

TSK ile yapılan tasarrufların hiçbirisi şahıslarla ilgili değil. İstihbarat biriminin yeniden organizasyon çalışması şahıslarla ilgili olmayacak. Her yeni bilgi çok daha büyük vehameti ortaya koyuyor. Öyle bir istihbarat birimi kuralım ki, Türkiye'nin vatan savunmasının gerektirdiği en teferuatlı bilgiye sahip olsun. Bu istihbaratını devletin emniyeti sağlamak için bir teşkilat haline dönsün. Çamışmalar isimlerle ilgili değildir.

İptal edilen memurların izinleri ne zaman verilecek?

Net bir tarih söyleyemiyoruz. Memur kardeşlerimiz çok büyük kitle, yaz tatili beklentileri var. Herhalde çok kısa bir süre içerisinde netleşir. Bazı memurların iş başında olması gerekti.

İngiliz Ordusu'ndan Türkiye'ye müdahale hazırlığı iddiası ortaya atıldı. Size böyle bir bilgi ulaştı mı? Soruların sızdırıldığı ortaya çıktı. Askeri okullardaki öğrencelere soruların verildiği söylendi. Askeri okullar kapatıldı. Bu binalarla ilgili bir tasarrufunuz oldu mu?

Binaların şehirlerin dışına taşınması teferuattır. İngiliz Ordusu duyumuyla hareket etmeyiz. Türkiye'deki bütün yabancılar bizim misafirimizdir, bizde misafire saygı vardı, hürmet vardır. Misafirin canını, malını, onurunu korumak bu ülke halkının en temel özelliklerinden biridir. 40 yıllık bir hazırlık. Soru çalışmlar, adam yerleştirmişler, adamların önünü kesmişler, bilgileri almışlar. Kozmik odadaki bilgiler, Uludere'nin istihbaratı, faili meçhul cinayetlerin arkasında acaba neler vardır? Kapak açıldı, bu kapak açıldıktan sonra geçmişe doğru ne varsa bunları temizlemek gerekir. Bu hain çete geçmişte neler yapmışsa burnundan getireceğiz.

Almanya Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı yönünde haberler var.

Dünkü sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasının engellenmesi Türkiye-Almanya ilişkileri bakımından hassasiyetle üzerinde durduğumuz meseledir.