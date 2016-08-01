Kurtulmuş açıkladı! Askerlik süresi kısalacak mı?

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Numan Kurtulmuş, Köln’deki darbe karşıtı gösteriye Türkiye’den telekonferans yoluyla katılımın engellenmesini çifte standart olarak yorumladı ve Alman makamlarına sert eleştirilerde bulundu. 4 bin 500 teröristle ilgili davaların ve NSA davasının senelerdir sürdüğünü hatırlayan Kurtulmuş, "Bu mahkemeler karar almakta zorlanırken, ne hikmetse Alman Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanımızın mitinge katılmasını 24 saatte yasakladı. Maşallah Alman adaletine. Bu açık bir çifte standarttır" dedi.



"TÜRKİYE’NİN 79 MİLYON HALKI, DÜNYANIN EN DEMOKRAT HALKIDIR"



Hükümet programında yer alan adımların hızlandırılıp 1 yıllık süre içerisinde tamamlanacağını ve normalleşmenin süratle sağlanacağını kaydeden Kurtulmuş, darbeye sessiz kalan Batı dünyasını da eleştirerek, “Demokrat olmak bunu gerektirirdi. Türkiye’nin 79 milyon halkı, dünyanın en demokrat halkı olduğunu tescillemiştir” dedi.



ASKERLİK SÜRESİ



Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, askerlik süresi de dahil olmak üzere ilgili çalışmalar yapılacağını, uzman orduya geçiş sürecinin hızlandırılacağını da ekledi.