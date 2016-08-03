Bakan Ala'dan istihbaratla ilgili flaş açıklama

Efkan Ala'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

İstihbarat teşkilatlarının yeniden yapılanması konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Milli İstihbarat, Emniyet, jandarma istihbarat konusunda. Bunların ne şekil alacağı çalışma sonunda ortaya çıkacaktır. Elbette Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu istihbaratı üretecek teşkilatların olması kararlılığımız vardır. Bunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda çalışmalarımız yürütülüyor.

UZUN SÜRMEYECEK SONUÇLANINCA AÇIKLAYACAĞIZ

Bunlar sonuçlanınca kamuoyuna açıklayacağız. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bir sorun olduğu zaman bizim politikamız onu hasıraltı etmek değil. Bizim politikamız sorunun nereden kaynaklandığını tespit ederek milletimizin bir daha böyle problemlerle karşılaşmasının önüne geçmektir. Sistem açığı, istihbarat açığı olduğunu başından beri söyledik. Olay ortada, bunun giderilmesi kararını birlikte verdik.