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Gölbaşı şehitlerine ziyaret 

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Bahçeli: Ülkemiz kırılgan bir dönemden geçerken siyasi suçlamalar bize yakışmaz. 

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, hain cepheye karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. "Ülkemizin oldukça kırılgan bugünkü döneminde siyasi suçlamalar bize bir şey kazandırmayacaktır" diyen MHP lideri, “Türkiye, FETÖ gibi bir düşmanla ilk defa muhatap olmaktadır. Yürekler toplu vurmazsa, hain 
husumet cephesi son vuruşu ilk fırsatta yapacaktır" dedi. 

Birliğimiz hainleri durdurdu

FETÖ’nün yarım bırakmak zorunda kaldığı yıkımı PKK’nın tamamlamak için devrede olduğunu ifade eden Bahçeli, “Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ’yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Az kalsın, Türkiye işgal ve imha 
edilecekti" şeklinde konuştu. 

FETÖ delili ortada

Bahçeli, "Eğer ABD, 15 Temmuz FETÖ melanetini kayıtsız ve şartsız lanetliyor ve karşısında duruyorsa, o zaman kendisini Mehdi sanan meczup teröristi derhal ülkemize iade eder ve insanlık değerlerine bağlı olduğunu kanıtlar. Delil, 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’dir. Delil, darbeci teröristlerin rezil ifadeleridir”

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