Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Dışişleri Resmi Konutu'nda ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Demokrasi, insan hakları ve hukuk hedef alındı. OHAL ilan edildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesine bazı kısıtlamalar getirildi. Biz bundan sonra Avrupa Konseyi'ne gerekli bildirmeleri yapacağız. Amacımız darbe içerisinde yer alanların hukuk çerçevesinde cezalandırılmasıdır.

AB'nin bu ziyaretini önemsiyoruz. Diğer kurumlarada ziyaret olacaktır. AB ve basını bugüne kadarki yaklaşımlarda darbecilere destek olunmada ve cesaretlendirmektedir. Dürüst ve dengeli olun.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'ın konuşmasından satırbaşları;

Darbe girşimi sonrası desteğimizi iletmek için buradayım. Türkiye, son derece vahşet saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye, demokrasi alanında attığı adımlar için son derece büyük övgüyü hak ediyor. Tabiki bu darbe girşimi asla kabul edilemez. Türk halkının üzerine ateş açıldı. TBMM gibi kurumlara bombardıman yapıldı. o gün gece yarısından önce bu olayların kabul edilemeyeceği konusunda yazı yayınlamıştık. Ama darbenin hangi yönde gelişeceğini bilmiyorduk.

Tabi bu olan bitenler içerisinde TBMM'de bulunan siyasi partilerle bir araya gelcem. Bu süreçte sergilenen tablo çok önemlidir.