Darbe olsaydı o isim Başbakan olacaktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz'daki darbe girişimini Ankara'da bulunan yabancı gazetecilere görüntüleriyle anlatacak. Darbe gecesi Dikmen'deki bir gecekonduya sığındığını ve operasyonu burada sürdürdüğünü söyleyen Gökçek, MHP'li Merak Akşener'in darbe başbakanı olacağını söyledi.

Gökçek'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

DARBENİN BAŞBAKANI : BİR DİŞİ, BİR ERKEK

FETÖ'cülerin başbakan adayı Meral Akşener'di. Ver mahkemeye. Kullandığı slogan 'Yurtta sulh, cihanda sulh'. Bu darbecilerin sloganı da bu. '15'inden sonra çok güzel işler olacak' diyor. Ne bekliyorsun? Bu girişimden haberi olmama ihtimali sıfır. Akşener bu grubun başbakan adayı. Cumhurbaşkanı adayını da söylemeyim.

Ben belediyeden hep geç çıkarım. Saat 1,2,3,4 hep öyle çıkarım. O gün saat 21.00 sıralarında eve gideceğim tuttu. Giderken jetler üzerimde uçamaya başladı. Sağı solu aradım. Arkadaşlar 'darbe teşebbüsü' dedi. Ben ayrıldıktan sonra 2 tane astsubay beni almaya gelmiş. Ben 30 dakikayla, Cumhurbaşkanımız 30 dakikayla kurtardı. Bunlar Allah'ın lütfu.

"YABANCI GAZETECİLERLE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞACAĞIM"

Olayın vahametini ertesi gün görüntülerden gördük. Yarın 25-30 yabancı gazeteciyle basın toplantısı yapacağım. Öyle görüntüler buldum ki, bunu kamuoyuyla paylaşmak mümkün değil. Bunlar medyaya yansıtılmıyor. Ama ben bunu vereceğim, kullanmak için değil. 'FETÖ uşakları ne yaptı, görün diye' vereceğim, sansürlemeden.

ANKARA'DA DEMOKRASİ MİTİNGİ

Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk. Dün akşam endirekt bir cevap geldi. İstanbul'dan sonra bir de Ankara'da yapalım ümidi var. Kesin değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini yapacağız. Ankara'dan İstanbul'a minimum 1000 otobüsü kaldıracağız. Biz valiliğe teklif ediyoruz, inceleme yapılıyor. Bugün itibariyle belli bir uzaklaştırmayı yaptık.

ALINAN ÖNLEMLER

Kapatılan alanları park olarak düşünüyoruz. Akıncılar'daki havaalanı, bunu sivil havaalanı yapmak mümkün olabilir. Benim bilemediğim, onların bildiği durumlar olabilir. Bana bırakırlarsa anında park yaparım. Belediye Meclis toplantımızda, hem şehit yakınlarına, hem gazilere elimizden gelen yardımı yapacağız. İşsiz gençleri FETÖ'cüler yerine alacağız. Devletin de planları var. Bize yük kalırsa, şehit ailelerine konut da vermek istiyoruz.

TOPLU TAŞIMA

Pazar günü akşama kadar ücretsiz. 8 Ağustos Pazartesi sabah 07.00'den itibaren ücretli. (Habertürk)