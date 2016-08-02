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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TİB kapatılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı kapatacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı(TİB) kapatıyoruz. Çünkü bütün pisliklerin olduğu yerlerden bir tanesi de orası. Çünkü bu örgüte mensup kamu görevlileri iradelerini başka bir gücün emrine vermişti. TİB, BTK'ya devredilecek.

Geldiğimiz noktada yatırımcıların işini zorlaştıran kamu görevlileri ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Önümüzü kesen himmet ve haraç ver diyenlere bu devlette yer yok.

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