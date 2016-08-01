Cumhurbaşkanı emir verebilecek 

EMİN PAZARCI

Başbakanlık Konutu’nda dün gazetelerin Ankara temsilcilerini kahvaltıda ağırlayan Başbakan Yıldırım, teşebbüsü, çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler ve yeni döneme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Düzenlemelerin hafife alınmaması gerektiğini ve büyük bir reform yapıldığını belirten Yıldırım, “Çalışan, gayret eden istediği yere gelecek. Yürürlüğe giren 669 Sayılı KHK’yı, TSK’nın 150 yıldır yapmaya çalıştığı değişimin, dönüşümün, reformların tamamlandığı bir süreç olarak görebiliriz. E Cumhurbaşkanı ve Başbakan, gerekli gördükleri hallerde bağlılarına doğrudan emir verecekler ve bu emir yerine getirilecek. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları arasından seçiliyordu. Artık, orgeneraller arasından seçilecek.” dedi.

ATILANLARIN TAZMİNATLARI AFFEDİLDİ

Başbakan, şu bilgileri verdi: FETÖ terör örgütünün en büyük kaynağı askeri okullar. Bunları kapatıyoruz. O okullarda okuyanlardan da tazminat almayacağız. Bugüne kadar atılanların tazminatlarını da affediyoruz. Bir özel kalemini dahi alamayan bakandan, tepeden tırnağa bütün askeri personelini alan bakanlığa geldik.

İzinler normale dönüyor

Kamudaki izin iptalinin önümüzdeki birkaç haftada normale dönüleceğini belirten Yıldırım, “İntikam duygusuyla değil, adaletle hareket edeceğiz. FETÖ örgütü ile onlara katılanların tespitinde kılı kırk yaracağız. Haksız yere işlem görmüş olanlar olabilir. Onun için yeni baştan ele alınacak, haklıyla haksız ayırt edilecek” dedi.

JOE Biden’e ‘ne delili’ dedim

Darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğunu söyleyen Yıldırım, "Başkan Yardımcısı Joe Biden’a da söyledim: 15 Temmuz’dan sonra delil falan, bunu bırakın dedim. Ne delili, adam darbe yapıyor, hala delil istiyorsunuz” şeklinde konuştu.Yıldırım, “Askere, silah altına alma işi devam edecek. Onu ayrıca değerlendireceğiz. Şu anda kararını vermedik, muhtemelen süreler daha kısalacak, sayı azalacak. Uzman bir ordu ortaya çıkacak ifadelerini kullandı.

237 şehidimiz var

237 şehidimiz var. Hain listesinin de burada yer almasından dolayı biraz aşağı, yukarı gitti, geldi. Bunların 62’si polis, 5’i asker, 170 tane de vatandaşımız, sivil var. Yaralılarımızın sayısı 2 bin 191. Halen tedavisi devam eden 144 kişi. Bunların 140’ı polis, 21’i de asker, diğerleri sivil. Ölü ele geçirilen darbeci sayısı 34. Yaralı darbeci sayısı da 49. Gözaltı sayısı, 18 bin 756.