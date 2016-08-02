Beyin kanaması balyoz gibi iner 

EMRE ÖZTÜRK

Fetullah Gülen CNN International’da bir yandan darbecilerin kendisine sempati duyduğu itirafından bulundu bir yandan da örgüt üyelerine gizli mesajlar verdi. İstihbarat birimleri röportaj sırasında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü dört ayaklı minare tablosunun önünde görüntü veren Gülen'in örgüte 'suikast' emri verdiği yorumunu yaptı. Gülen, Herkul.org’daki son videosunda ise yine kin kustu.

ORDULAR KÖKÜNÜZÜ KAZACAK

Gülen, Erdoğan'ı isim vermeden tehdit etti: "Ey değişik şeylerle zehirlenen insan, yarına çıkacağına teminat yok. Beyin kanaması balyoz gibi inebilir alır götürür. Hiç ummadığın yerine kanser ilişir alır, ansızın gelir çarpar. Düşman gelmiş kapıya dayanmış, ordularıyla kökünüzü kazacak. Servet, makam zehirlemesi insanı insan olmadan çıkarıyor, birbirinize düşeceğinizden korkuyorum."

Pensilvanya’da ikinci protesto

‘FETÖ'ye karşı uyanık olun’

ABD'deki Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinin önünde 15 günde ikinci kez protesto gösterisi düzenledi.

SINIR DIŞI EDİLMELİDİR

Gösteri, yağmura rağmen malikane önünde yapıldı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı gösteride, malikaneyi koruyan silahlı

güvenlik de göstericileri uzak tutmaya çalıştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla malikane önünde toplananlar, "Gülen'in darbe teşebbüsü sonucu 300 kişi şehit oldu", "Gülen Türkiye'nin 1 numaralı aranan kişisi", "Amerika'yı Gülen'den koruyun", "ABD Gülen'i sınır dışı etmeli", "Yeni dönem şer ekseni: FETÖ, ISIS, PYD/PKK", "Terörist Gülen Hareketi'ne karşı uyanık olun" yazılı pankartlar taşıdı.