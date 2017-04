Başbakan Yıldırım: Hiçbir darbeci Atatürkçü de Kemalist de değildir

Yıldırım konuşmasının bir bölümünde şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Kemal, Meclis açılmadan bir günce bir talimat gönderiyor. Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23'üncü günü Meclis'in açılacağından ve o günden itibaren askeri ve sivil bütün makamların tek mercinin TBMM olacağını bildiriyor. Askeri ve sivil hepsinin üzerinde bu Gazi Meclis var. İşte bu Meclis 1920'den beri bir çok darbe gördü. Ama hiçbir darbede bomba görmedi. Bu hainler onu da yaptılar, bu Gazi Meclis'i yok etmeye çalıştılar. Ama sonunda Meclis dimdik ayakta, onlar yok olup gitti. Atatürk'ün açtığı Meclis'i kapatan hiçbir asker bu ordunun askeri olamaz. Meclis'i bombalayan,o emri veren hiçbir asker bu milletin evladı da değildir bu ordunun mensubu da değildir. Her darbe teşebbüsü en başta Mustafa Kemal'in hatırasını, onun açılışına öncülük ettiği TBMM'yi yaralamıştır. Hiçbir darbeci Atatürkçü de Kemalist de değildir hatta bu ülkeye de ait değildir. Bugün, milletin ordusuna sızmış asker formasının içine girmiş bu teröristleri tek tek temizliyoruz. Bu temizliği ordumuzla birlikte yapıyoruz. Kendi kökleriyle, öz ruhu ile tekrar buluşturuyoruz. Çıkardığımız KHK'lerle ordumuzu, TSK'yı darbe öncesine yani olması gerektiği asli yerine taşıyoruz. Her darbe sonrasında ordumuzu biraz daha zayıflattılar. Her darbe sonrasında askeri tartışılır hale getirdiler.

>>> BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KONUŞMASININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN