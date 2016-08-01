Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten CNN'i susturan cevap!

Başta Amerika olmak üzere Batılı müttefiklerin de doğrudan veya dolaylı olmak üzere destek çıktıkları darbe girişiminin fiyaskoyla sonuçlanması Batı'nın Türkiye ile ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden oldu.

Amerika'da, üst düzey askerlerden medya yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede FETÖ dostluğu öne çıkarken, açık açık "Müttefiklerimiz gözaltında" diyen bile çıktı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN CNN SUNUCUSUNU SUSTURAN CEVAP



Son olarak CNN International'da program yapan Richar Quest, canlı yayında ağırladığı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e gözaltıların insan haklarına aykırı biçimde yapıldığı ve bu kadar çok gözaltının kendilerini endişelendirdiğini ayrıca Türkiye'nin darbe girişiminin ardından demokrasi sınavından başarıyla çıkmasının zor olduğunu söyledi.



BEYAZ SARAY, PENTAGON VURULSA SİZ NE YAPARDINIZ?



Mehmet Şimşek ise CNN sunucusuna hemen her Türk vatandaşının verebileceği şu cevabı verdi:



Darbe için ayaklanan kişiler eli silahlı kişilerdir. Devletin helikopterleri, uçakları ve silahlarıyla devletin kamu kurumlarını ve milletin kendisini vurdular. Lütfen siz de hayal edin, Amerikan kongre binası Amerikan helikopterleriyle vurulsa, Pentagon, Beyaz Saray ve FBI gibi kurumların binaları helikopterlerle vurulsa, siz ne yapardınız?