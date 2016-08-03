Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş konuştu

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

Olağanüstü din şuramızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 15 Temmuz gecesinde milleti meydanlara çağıran ve büyük bir kahramanlık öğreniğiyle Türkiye'nin kaderini değiştiren muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Meydanlara çıkan insanların nice kahramanlık destanları yazdığını biliyoruz.

Bu milletin nasıl kahraman bir millet olduğunu 15 Temmuz akşamı gördük. Allah'a hamd olsun, şehitlerimize rahmet diliyoruz. Meydana çıkıp gazi olanlara da şükranlarımızı diliyoruz.

Bu şurada ele alacağımız konu tarihi bir öneme sahiptir. İslam dünyası boyunca nice ihanetler gördü ama hiç abartısız söylüyorum ki İslam'ın ilk günlerinden itibaren İslam dünyasının en aşağılık ihanet hareketi bu harekettir. Bu hareketin tüm yüzleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor.

Buradaki toplantımızın inşallah hayırlı sonuçlar getireceğini ümit ediyorum. Keşke bu adamların bu ihanetleri ortaya çıkmadan ortaya koyabilsek binlerce masumun bunların içine girmesini engelleyebilseydik. Muhterem Cumhurbaşkanım bu örgütün dini açıdan hatalarını ana başlıklarıyla zikredeceğim.