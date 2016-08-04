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Bahçeli'nin kararı sonrası MHP harekete geçti

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Yenikapı mitingine katılma kararının ardından MHP'nin sosyal medya hesaplarından seçmene çağrı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın davetleri üzerine Yenikapı'daki demokrasi mitingine katılma kararı alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kararını Twitter'dan da duyurmuştu.

Kararın ardından MHP'nin sosyal medya hesapları da harekete geçerek, MHP seçmeni 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'na davet edildi.
 
MHP'nin resmi Twitter hesabından "Devlet milletiyle Yenikapı'da buluşuyor" twiti atıldı. 

 

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