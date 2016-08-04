Bahçeli'nin kararı sonrası MHP harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın davetleri üzerine Yenikapı'daki demokrasi mitingine katılma kararı alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu kararını Twitter'dan da duyurmuştu.

Kararın ardından MHP'nin sosyal medya hesapları da harekete geçerek, MHP seçmeni 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'na davet edildi.



MHP'nin resmi Twitter hesabından "Devlet milletiyle Yenikapı'da buluşuyor" twiti atıldı.