Askeri öğrenciler Anadolu liselerine

Mahmut GÜRER ANKARA

Tekin " SBS veya TEOG, o dönem tabi olduğu sisteme göre, aldıkları puanlar üzerinden kendilerine tercih hakkı vereceğiz. Sadece Anadolu liselerine tercih olabilecek" dedi.

TSK'da sözleşmeli teğmen

Kapatılan Harp Okulları'nın öğrencilerinden doğan boşluk "sözleşmeli personel" formülü ile doldurulacak. Sözleşmeli teğmen alımı, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi mezun verene kadar sürececeği belirtildi.