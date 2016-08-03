Alçak saldırıda FETÖ-PKK izi 

BÜLENT ŞANLIKAN

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otele baskın yapan FETÖ’cü 11 hain, Bingöl Özel Harekat Polisleri tarafından yakalandı. Suikastçı hainlerin Yunanistan'a kaçmadan yakalanması ve her şeyi itiraf etmesi Pensilvanya'yı çıldırttı. Bundan bir gün sonra bu kez Bingöl’deki PKK’lı hainler devreye girdi. Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatılıp, 7 polisimizi şehit etti. İstihbarat birimleri saldırının FETÖ'nün PKK'daki hücreleri tarafından organize edilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturmanın kapsamını genişleten güvenlik birimleri iz sürüyor. AKŞAM, 27 Mayıs 2016 tarihinde, "Emniyeti Bastı, Bombacıyı Bıraktı' başlıklı manşet haberinde, ilde FETÖ’cü bir savcının, PKK’nın bölge YDG-H sorumlusu Haşim Ö. adlı azılı teröristi gece yarısı operasyonuyla serbest bıraktığını gündeme getirmişti.

SAVCI HAİNİ SERBEST BIRAKTI

PKK bunun üzerine Haşim Ö.’nün Bingöl’de deşifre olduğunu bölgede rahat hareket edemeyeceğini anlayıp Van’ı karıştırması için görevlendirmişti. Haşim Ö. de Van’daki çatışmada polis Yusuf Diri’yi şehit etmişti.

PAMUK EKİBİ TEBRİK ETTİ

Bingöl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, patlamadan bir gün önce paylaştığı twit ile Marmaris’te FETÖ’cü hainleri yakalayan ekibi tebrik etmişti. Pamuk. “Bingöl 'den Muğla'ya giderek darbeci askerleri yakalayan Özel Harekât Timlerimizi tebrik ediyorum” demişti.

Kahramanların ateşi Türkiye'yi yaktı

Bingöl'de önceki PKK'lı teröristlerin zırhlı polis midibüsüne yönelik bombalı araçla düzenlediği saldırıda polis memurları Hasan Koçer, Bekir Deniz, Abdullah Bıyık, Yunus Emre Doğan, Oğuz Sümbül ve Duran Melemir şehit olurken; Buğra Yıldırım, Ferit Akgün, Hasan Tendik ve Osman Eray Karademir adlı polis memurları da yaralandı. Yaralı polis memurlarından Osman Eray Karademir de, dün sabah şehit oldu. Böylece şehit polis sayısı 7'e yükseldi. Yaralı polislerin ise Bingöl ve Elazığ'daki hastanelerde tedavileri sürüyor.

PKK’DAN DARBECİLERE ÇAĞRI: BİZE GELİN KUCAKLAŞALIM

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları kirli ittifakı gözler önüne serdi. PKK'nın telsiz kestirmelerinde, FETÖ'cü teröristlerin kaçmaları ve kendilerine sığınmaları durumunda, 'kucaklaşalım', 'dirsek temasında bulanalım', 'beraber hareket edelim' şeklinde bazı paylaşımları ortaya çıktı. Batman Valisi Ahmet Deniz “İki terör örgütü de tamamen bu ülkenin önünü kesmeye çalışıyor. Bunları destekleyen ülkeler bu bölgede Kürt-Türk savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Tüm çaba ve gayretleri bu ama vatandaşımız sağduyulu, işin bilincinde ve bizlerle beraber hareket ediyorlar. İnşallah çok daha güzel günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

BUNU DA YAPTILAR

Cuntacılar PYD’ye sığındı!

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından FETÖ üyelerinden bazılarının Türkiye'den kaçarak terör örgütü PYD'ye sığındığı tespit edildi. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Kandil'deki terör örgütü yöneticileri, bu kişilere ilişkin kendilerine bağlı teröristlerden bilgi istedi. Askerlerin PYD'ye sığınması ise PKK ile FETÖ arasında ileri boyutta iş birliği yapıldığı kuşkularını güçlendirdi. Geçmiş istihbarat raporlarında da bu görüşü destekleyen bilgiler dikkati çekti.