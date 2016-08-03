AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Hangi parti darbe karşısında etkinlik yapıyorsa orada olacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa çalışmalarına partilerinden Genel Sekreter ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün katılacağını bildirdi.

Turan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin yarın İzmir'de darbeye karşı bir miting düzenleyeceğini hatırlatan Turan, hangi parti darbenin karşısında bir etkinlik yapıyorsa orada olmayı kendilerine görev bildiklerinin altını çizdi.

Turan, "Darbeye karşı yapılacak CHP İzmir mitingine özellikle CHP'li arkadaşlarımızın daha rahat katılması için Meclis'in bugün görüştüğümüz kanun teklifini bitirip yarın çalışmamasını planlıyoruz. İstiyoruz ki CHP'li arkadaşlarımız hatta diğer siyasi partilerimizin vekilleri oradaki darbe karşıtı mitinge katılsınlar. Tek vücut halinde tüm partiler birlikte kamuoyuna 'Darbeye karşıyız' mesajı versinler." diye konuştu.

Darbeye tüm partilerin birlikte hareket etmesiyle karşı konulduğunu vurgulayan Turan, "Hangi partinin hangi etkinliği olduğuna bakmaksızın tüm bu etkinliklere katılmayı bir vatandaş olarak görev addediyoruz." ifadesini kullandı.

Anayasa çalışması

AK Parti Grubu'ndan anayasa çalışmasında yer alacak kişinin belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Turan, siyasi parti liderlerinin görüşmesinde FETÖ ile mücadele bağlamında yargıyla ilgili değişikliklerin Meclis'ten hızla geçmesi yönünde prensip olarak anlaşıldığına işaret etti.

Turan, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili her parti birer kişi belirleyecekti. Teknik çalışma olarak, daha önce Uzlaşma Komisyonunda yapılan ilgili maddeleri revize edip gündeme getirmeyi planlamıştık. Bugün MYK'mızda Genel Sekreterimiz Abdulhamit Gül'ün bu konuda görevlendirilmesini kararlaştırmış olduk. İnşallah diğer partilerimizin bu konudaki temsilcilerinin bir an önce biraraya gelip ilgili düzenlemeleri Meclis'e getireceklerini ümit ediyorum."

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında Meclis'te kurulması kararlaştırılan darbe araştırma komisyonunda AK Parti'yi kimlerin temsil edeceğinin de sorulduğu Turan, çok sayıda AK Parti'li milletvekilinin bu komisyonda görev almayı talep ettiğini dile geçirdi.

Bu durumu son derece memnuniyetle karşıladıklarını, darbeye ilişkin tüm araştırma ve incelemeleri sonuna kadar desteklemekten yana olduklarını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Ancak şu an adli soruşturmalar devam ediyor. Yargının yapacakları var. Daha ifadeler alınmadan, Meclis'in bu komisyonu kurup adım atmasının çok makul olmayacağı kanaatindeyiz. Geciken bir süreç söz konusu değil. Adli soruşturma, emniyet soruşturması, diğer işler devam etsin. Bu belgeler ortaya çıktığı zaman göreceksiniz tüm partilerimizin verdiği üyelerle beraber, bu komisyonumuz en ince çalışmaları yapacaktır. Çıkacak olan rapor gelecek nesillere önemli katkı sağlayacaktır."

"Önümüzdeki haftalarda isimleri netleştirmeye başlarız"

Komisyon başkanının kim olacağı yönünde bir karar olup olmadığı sorusuna, "Hayır" karşılığını veren Turan, bu sürece ilişkin kararların önümüzdeki hafta değerlendirileceğini ifade etti.

"Adli soruşturmanın sonucu mu bekleyeceksiniz?" sorusuna da Turan, "Bugün bir komisyon kurulmasının hiçbir karşılığı yok. Bu bir zaman kaybı gibi düşünülecek. Onun için diyoruz ki en azından anayasanın öngördüğü süreler var. Bu sürelere, İçtüzüğe bağlı kalmak kaydıyla önümüzdeki hafta bunu değerlendireceğiz tekrar. Çünkü şu an komisyon kurulsa neyi inceleyecek? Daha ifadeler verilmedi, iddianameler hazırlanmadı. O yüzden biraz zamana ihtiyaç var. Bunu gecikmek olarak değil, sağlam durmak, ayağımızı yere sağlam basmak olarak değerlendirmek lazım. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki haftalarda isimleri netleştirmeye başlarız." yanıtını verdi.

"KHK'ların Meclis'e gelmesinde hiçbir beis yok"

Turan, kanun hükmünde kararnamelerin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarmanın hükümete verilmiş anayasal bir yetki olduğunun altını çizen Turan, kanun hükmünde kararnamelerin FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarıldığına dikkati çekti.

Kanun hükmünde kararnamelerin Meclis gündemine gelip gelmeyeceğine ilişkin bir tartışma yürütüldüğünü belirten Bülent Turan, "Bunların Meclis'e gelmesinde hiçbir beis yok, faydası da var. Ancak daha eski yıllardaki OHAL uygulamalarındaki KHK'lara baktığımızda gelmediği de olmuş, geldiği de olmuş. Bunu Meclis Başkanlığımızla tartışıp bir karara bağlayacağız. KHK'ların Meclis'e gelmesi, 30 günlük süre bir kurucu unsur değildir. Gelmemesi halinde de hiçbir yasal boşluk olmayacaktır." dedi. Kaynak: AA