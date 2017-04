AKO küresel yatırım atağına hazırlanıyor

• Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeye sahip ilk ve tek lastik üreticisi olan, akü, jant sektöründe de yaptığı yatırımlarla öne çıkan Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO), yatırımlarını hız kesmeden devam ettirdiklerini açıkladı. Abdulkadir Özcan (AKO) Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan; “Yeni yatırımlarımız küresel boyutta Türkiye’nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olacak” dedi.

• 200 milyon dolarlık yatırım hedefinin 130 milyon dolarlık kısmını tamamlayan Petlas 2016 yatırım hedefinin yüzde 65’ini 7 aylık dönemde gerçekleştirdi. Jant ve akü üretiminde de iddialı olan ve halen 11 ülkeye jant ihracatı yapan AKO, ‘Avrupa’nın en büyük akü üretim merkezi’ni kurmaya hazırlanıyor.

Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO), Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeye sahip ilk ve tek lastik markası Petlas’ın öncülüğünde lastik sektörü ile akü ve jant sektöründe yaptığı yatırımlarla göz dolduruyor. 2005 yılından bu yana AKO bünyesinde büyüyen Petlas, 2016 yılı için belirlenen yatırım hedefinin yüzde 65’ini 7 ayda gerçekleştirdi. Jant ve akü sektörlerinde de iddialı olan ve halen 11 ülkeye jant ihracatı yapan AKO, ‘Avrupa’nın en büyük akü üretim merkezi’ni kurmaya hazırlanıyor. Yatırımlarını planlandığı gibi sürdürdüklerini vurgulayan AKO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan; “Yeni yatırımlarımızla ve yeni hedef pazarlarla lastik, jant ve akü sektörlerinde ihracatımızı arttırmaya, Türk ekonomisine katma değer üretmeye kararlıyız. Yeni yatırımlarımız küresel boyutta Türkiye’nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olacak” dedi.



PETLAS YATIRIMLARI HIZ KESMEYECEK

AKO’nun amiral gemisi Petlas, üretim kapasitesini arttırmaya yönelik AR-GE, teknoloji ve hammadde yatırımlarını içeren 200 milyon dolarlık yatırım hedefinin 130 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. Petlas’ın kısa vadede kapasitesini 100 bin tondan 180 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan AKO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Lastiği Petlas her geçen gün daha da büyüyerek ülkemize hizmet ediyor. Bu büyümeyi biz değil rakamlar ortaya koyuyor. 2015 yılı verileriyle İstanbul Sanayi Odası (ISO) “Türkiye’nin Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-ISO 500” listesinde de Türkiye’nin en büyük 107’inci, Türk İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise ihracat rakamı ile genel sıralamada 90’ıncı, otomotiv sektörü sıralamasında 17’inci sırada yer alarak başarısını kanıtladı. Petlas’ın 2023 hedefi yıllık üretim kapasitesini 300 bin tona çıkarmak. Tam çelik iş makinesi için hedefimiz 25 bin ton. 11 milyon adet binek ve hafif ticari araç lastiği, 1 milyon adet kamyon ve otobüs lastiği üretmeyi planlıyoruz. Askeri ve sivil uçak lastiği üretimimiz ile uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni projeler ve yeni pazarlarla her geçen gün ülkemize katma değer sağlıyoruz. Petlas, Türk ekonomisine istihdam açısında da katkı sağlamaya devam ediyor. Çalışan sayımız, her geçen gün hızla artıyor. 2023 yılında istihdamımızı 10 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 850’yi aşkın bayi ile hizmet veriyoruz. AR-GE çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Self-sealing binek lastik ve non-pneumatic (havasız) lastik teknolojilerini de en kısa zamanda kullanıcılarımızın hizmetine sunacağız.”

JANTLARI ROBOTLAR YAPIYOR

Ankara’daki fabrikasında ticari, zirai ve endüstriyel araçlar için jant üretimi yapan AKO Jant’ın yılsonu büyüme hedefi ise yüzde 38. Geçen yıl 18 Milyon TL olan yıllık ciro hedefini tutturan AKO Jant’ın bu yılki ciro hedefi ise 25 Milyon TL.

Üretimin yaklaşık yüzde 50’sinin robotic system tarafından yapıldığını belirten Mustafa Özcan, “Üretimi hattımıza robot/otomasyon yatırımı yaparak 10 robotu daha devreye aldık. Disk hattımıza CNC dik torna satın alarak, üretim kapasitemizi ve kalitemizi katlamış olduk. Tüm bu yatırımlarla üretim kapasitesini 2015 yılına göre yüzde 30 arttırdık” dedi.

11 ÜLKEYE JANT İHRACATI

AKO Jant ürünlerini daha önce sadece Mısır’a ihraç ettiklerini hatırlatan Mustafa Özcan “İhracat yaptığımız ülke sayısını 11’e çıkardık. Şu anda Mısır’ın yanı sıra İran, İtalya, Tunus, Hollanda, Bulgaristan, Azerbaycan, İrlanda, Polonya, Özbekistan ve Şili’ye AKO Jant ürünlerini ihraç ediyoruz. 2017 yılında 3’üncü bir hat kurarak çember/kasnak üretimini de arttırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıldan itibaren set halinde jant ve lastiğin ihracatına başlamış olacağız” diye konuştu.

AVRUPA’DAKİ EN BÜYÜK YATIRIM OLACAK

AKO şirketler gurubu bünyesindeki bir diğer marka AKO Akü’nün hedefinde ise Avrupa pazarı var. Otomotiv yan sanayide Türkiye’nin markası olma yolunda ilerleyen AKO Akü, küresel boyutta yatırımlarına devam ederken, 100 milyon dolarlık yatırım hedefinin merkezinde Avrupa yer alıyor. AKO Akü’nün yeni yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlayacaklarını kaydeden Mustafa Özcan şöyle devam etti:

“Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim yerimizin akü sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacak. Üretim teknolojisi, otomasyonu, ürün performansı ile fark yaratmayı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarımız küresel boyutta Türkiye’nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olacak.”

Özcan, AKO Akü ve Turbo Akü’nün, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Avrupa ve Kore’deki akü üreticilerine, özgün ve güçlendirilmiş ürün dizaynlarına göre hizmet sağladığına da dikkat çekti.