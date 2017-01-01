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Polisan Boya'ya Japon ortak
Türk kimya sektörünün önemli isimlerinden Polisan Holding, yüzde 100 oranında iştiraki olan Polisan Boya'nın yüzde 50 oranındaki hissesini Japonya'nın boya üreticilerinden Kansai Paint'e 113,5 milyon dolara sattı. Anlaşmayla birlikte bundan sonra Polisan Boya yönetiminde her iki taraf eşit söz sahibi olacak
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Twitter'da deprem! Tam 300 kişi çıkartılacak
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, önümüzdeki hafta 300 kişiyi işten çıkartacak.
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Koç Holding'den vergi borcu yapılandırması
Koç Holding, vergi cezalarını yapılandırarak yaklaşık 23 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğü peşin ödeyeceğini duyurdu.
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Gözünü Amerika’ya dikti!
3 Türk Girişimcinin kurduğu Twentify, Bounty mobil uygulaması ile 200.000 kullanıcıya ulaştı. Operasyon yaptığı 7 ülkeden sonra, yeni hedef Amerika Birleşik Devletleri.
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Turkcell fiberde 1 milyon müşteriye ulaştı
Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Bugün hem fiberde hem de Turkcell TV+'da 1 milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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Turkcell, Suriyelilere 'umut' olduğu projesini BM'de anlattı
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu'nda, Turkcell’in geliştirdiği ve mültecilerin hayatını kolaylaştıracak "Merhaba Umut" projesini anlattı.
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ASELSAN yükselişini sürdürüyor
ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayisi kuruluşları listesinde 4 sıra yükselerek 58. sırada yer aldı.
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Skandal ortaya çıktı! 5 bin kişiyi işten çıkardı
Wells Fargo çalışanlarının satış rakamlarını yüksek göstermek için 2 milyon sahte hesap ve kredi kartı numarası yarattığı ortaya çıktı.
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BEDAŞ 5 yılda 1,6 milyar lira yatırım yapacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 341 milyon lirası bu yıl olmak üzere 5 yılda toplam 1 milyar 570 milyon liralık yatırıma imza atacak.
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