BEDAŞ 5 yılda 1,6 milyar lira yatırım yapacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 341 milyon lirası bu yıl olmak üzere 5 yılda toplam 1 milyar 570 milyon liralık yatırıma imza atacak.