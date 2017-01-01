Reklamı Kapat
Coca-Cola büyüme gücünü 'dijitalleşme'den alacak
Coca-Cola büyüme gücünü 'dijitalleşme'den alacak
Ak-Kim Avrupa’da şirket satın aldı
Ak-Kim Avrupa’da şirket satın aldı
En saygın bankacılık ve finans ödülleri sahiplerini buldu
En saygın bankacılık ve finans ödülleri sahiplerini buldu
Dünya devi daha ucuza satılacak
Dünya devi daha ucuza satılacak
Dev holdingin CEO'su istifa etti!
Dev holdingin CEO'su istifa etti!
Rus petrol devi Irak'taki ilk keşif sondajına başladı
Rus petrol devi Irak'taki ilk keşif sondajına başladı
İkinci kez Avrupa Finans Zirvesi'nde
İkinci kez Avrupa Finans Zirvesi'nde
Dünya devinin en yeni modelini Trump tanıttı
Dünya devinin en yeni modelini Trump tanıttı
Turkcell'den köylere 4,5G hizmeti
Turkcell'den köylere 4,5G hizmeti
Yıldız Holding'ten 'Şok' atılım!
Yıldız Holding'ten 'Şok' atılım! Yıldız Holding, 2017 yılında Şok ile birlikte 5.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
THY uçaklarından internet keyfi
THY uçaklarından internet keyfi
SOCAR'ın Türkiye'ye yatırımı 18 milyar doları aşacak
SOCAR'ın Türkiye'ye yatırımı 18 milyar doları aşacak
Yükselir Group’tan Libya’ya 4,5 milyar dolar yatırım
Yükselir Group’tan Libya’ya 4,5 milyar dolar yatırım
Türk Telekom, ürün ve hizmetleriyle engelleri kaldırmaya devam ediyor
Türk Telekom, ürün ve hizmetleriyle engelleri kaldırmaya devam ediyor
Coca-Cola’dan Filistin’e 4. fabrika yatırımı
Coca-Cola’dan Filistin’e 4. fabrika yatırımı
CarrefourSA'dan büyük transfer
CarrefourSA'dan büyük transfer
5G’de yerli üretim atağı
5G’de yerli üretim atağı
Maasfeh: Türkiye her zaman gelecek vadediyor
Maasfeh: Türkiye her zaman gelecek vadediyor
114. restoranını Çorum’da açtı
114. restoranını Çorum’da açtı Türkiye’nin en yaygın restoran zinciri olan Baydöner, Çorum AHL Park AVM içerisindeki restoranı ile Çorum’lu dönerseverlerle buluştu. Restoran Çorum’daki ilk şube olma özelliğini taşıyor.<
Çalışanlar için mükemmel İK deneyimi
Çalışanlar için mükemmel İK deneyimi
Turkcell ‘Merhaba Umut’ uygulaması ile 1 ayda 130 bin Suriyeliye ulaştı
Turkcell ‘Merhaba Umut’ uygulaması ile 1 ayda 130 bin Suriyeliye ulaştı
Alman otomotiv devinden Bursa'ya ikinci yatırım
Alman otomotiv devinden Bursa'ya ikinci yatırım

En çok okunan haberler

Yazarlar

Akşam TV

Bugünün AKŞAM Gazetesi

Akşam e-gazete
İstanbul’daki 26. restorana ulaştı
İstanbul’daki 26. restorana ulaştı
Gizli müşreti ile gerçek müşteri deneyimi ne kadar ölçülebiliyor?
Gizli müşreti ile gerçek müşteri deneyimi ne kadar ölçülebiliyor?
DenizBank 'Dünyanın En İnovatif Bankası' seçildi
DenizBank 'Dünyanın En İnovatif Bankası' seçildi
3 bin kişinin işine son verilecek
3 bin kişinin işine son verilecek
Wirecard'a izin çıktı
Wirecard'a izin çıktı
DeFacto rekabetçi inovasyon yatırımlarına devam ediyor
DeFacto rekabetçi inovasyon yatırımlarına devam ediyor
Turkcell’liler bayram keyfini mobil internetle yaşadı
Turkcell’liler bayram keyfini mobil internetle yaşadı
Tekzen, mağaza atağını sürdürüyor
Tekzen, mağaza atağını sürdürüyor
Yurtdışı mağaza sayısını 103’e çıkaracak
Yurtdışı mağaza sayısını 103’e çıkaracak
Antalya’daki şube ağını genişletiyor
Antalya’daki şube ağını genişletiyor
Genel merkez ofisini İstanbul'un kalbine taşıyor
Genel merkez ofisini İstanbul'un kalbine taşıyor
TANAP'ta dünya rekoru
TANAP'ta dünya rekoru
Türk Telekom'dan bayram kampanyası
Türk Telekom'dan bayram kampanyası
Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’den üç ödül
Turkcell Akademi’ye Brandon Hall’den üç ödül
İrlanda Apple'a kestiği rekor cezayı temyize götürüyor
İrlanda Apple'a kestiği rekor cezayı temyize götürüyor
Zincir savaşlarında yeni dönem
Zincir savaşlarında yeni dönem
Turkcell’e 'En İyi Kurumsal Bono İhracı' ödülü
Turkcell’e 'En İyi Kurumsal Bono İhracı' ödülü
Müşteri sırada beklemeyecek
Müşteri sırada beklemeyecek