Zorunlu trafik sigortasına indirim yolu açıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelik değişikliğiyle, "sigorta şirketlerinin belirledikleri temel primleri ve tarifeleri ilgili ayın başından son gününe kadar değiştiremeyecekleri" şeklindeki fıkra hükmü yürürlükten kaldırılarak, sigorta şirketlerinin prim tutarlarında indirim veya zam yönlü hareketlerine imkan tanındı.

Yönetmelikle, sigorta şirketleri belirledikleri temel sigorta primleri ve motorlu araç işletenlere uygulayacakları prim indirim ve artırım sebeplerini oranlarıyla beraber uygulamaya başlamadan 10 gün önce TRAMER'e bildirme zorunlulukları da 5 günle sınırlandı.

Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla da Hazine Müsteşarlığı'nın, riski yüksek olan sigortalılar bakımından sigorta şirketleri arasında prim ve hasar paylaşımı için özel kurallar getirebileceği kuralı hüküm altına alındı.

Fıkra kapsamında bu sigortalıların primi Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yapılacak teklif dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığı'nca tespit edilecek.