Toyota'dan ağustosa özel sıfır faiz

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyada Hilux için 5 bin liralık indirim veya 4x2 ve 4x4 motor seçeneklerine göre belirlenen 12-20 aylık vade seçenekleri için de sıfır faiz alternatifi sunulduğu belirtildi.

İndirimden yararlanmayıp kredi seçeneğini tercih edenlere Yaris 1.33 için 17 bin lira ve Hilux 4x2 modellerinde 24 bin liralık 12 ay vade kullanımında da sıfır faiz uygulanacak.

Hilux 4x4 Hi Cruiser AT modelinde 25 bin lira 20 ay vade kullananlar ve Yaris Hybrid 24 bin lira 18 aylık vadeyi tercih edenler sıfır faizli kampanyadan yararlanabilecekler.

Toyota, ağustos ayı kampanyası ile 6 bin liraya varan indirimler, 6 ay taksit erteleme ile birlikte piyasa koşullarında en uygun faiz oranlarını ve vade seçeneklerini müşterileriyle buluşturuyor.

B segmentinin ilk ve tek hibrit otomobili olan Yaris Hybrid'de indirim 6 bin liraya, Yaris'in 1,33 lt benzinli modellerindeki indirim ise 3 bin liraya ulaşmakta.

Hilux'un ağustos kampanyasında 5 bin liraya varan indirimler mevcut. Hilux'a, 76 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Yüzde 1,25'ten başlayan faiz oranları ve her bütçeye uygun 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota ağustos ayı kampanyasından yararlanıp eski araçlarını elden çıkarıp yeni Toyota almak isteyenler için Toyota plazalarda takas imkanı da sunuyor. Kaynak: AA