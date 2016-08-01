Türkiye’de doğum yapacak! 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in 7 aylık hamile olan kızı Buse Terim Bahçekapılı, doğumda kendini Türk doktorlarına emanet edecek! Volkan Bahçekapılı ile evli olan ve ilk kez çocuk sahibi olmaya hazırlanan Buse Terim, yurtdışında doğum yapan ünlülerin aksine İstanbul’da kız bebeğini kucağına alacağını söyledi. Eşiyle Bodrum’da gittiği bir konserde görüntülenen Terim’in heyecanlı olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Kızını kucağına almak için gün sayan ünlü isim "Yakında bir kızım olacak. İsmini daha belirlemedik.

Organik beslenme

İstanbul’da doğum yapmayı düşünüyorum ve çok heyecanlıyım" diyerek duygularını ifade etti. Hamilelik esnasında sağlıklı yaşama dikkat çeken Terim, bu süre zarfında beslenmesinden güzelliğine kadar tüm ürünleri organik olmasına özen gösteriyor.