Teknelerle demokrasi çıkarması

15 Temmuz darbe girişimi sanat dünyasını da birbirine kenetledi… 7 Ağustos’ta, demokrasi nöbetlerinin 24. günü, Yenikapı’da tarihi bir organizasyonla taçlanacak. Polat Yağcı organizasyonuyla aralarında sanatçı, sporcu ve müzisyen bulanan 500 ünlü isim, teknelerle Yenikapı’ya çıkarma yapacak! Ünlüler için dev bir operasyon düzenleniyor. 5 milyon kişinin katılması beklenen dev 'Yenikapı Demokrasi Şöleni' Türkiye'nin en büyük sanatçı buluşması olacak. Davetliler olası trafik yoğunluğu sebebiyle Bebek'ten deniz yoluyla alana götürülecek. Tekneler, ünlü isimleri direkt olarak Yenikapı’da kurulan sahnenin arkasındaki özel bölüme indirecek.

Sanatçılar konserlerini erteledi

Polat Yağcı konu için şu açıklamayı yaptı: “Sanatçılarımızın birçoğu, bu önemli gün için alınan konserlerini erteledi, seyahat planlarını iptal etti. Eminim halkın takdirine mazhar olmuş sanatçılarımız bu tarihi güne eksiksiz katılacaktır… Gün birlik olma, daha çok çalışma günü. Bu halk bunu fazlasıyla hakkediyor…”